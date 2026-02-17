¡Ú ºÊÉ×ÌÚÁï ¡Û¼ç±éÃËÍ¥¾Þ³ÍÆÀ¤â¡ÖµÈÂôÎ¼·¯¤¬¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜ²»¡¡ÌÁÍ§¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬¡ÖÂè68²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ÈÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¾×·â¤È´¶Æ°¤ÎÄ¶Âçºî¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏËÜºî¤Ç2010Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö°¿Í¡×°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤·ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ïà´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤â¡Ê¹ñÊõ¤Î¡ËµÈÂô·¯¤¬¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿á¤ÈÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æàµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Î¡ÖÊõÅç¡×¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿Åú¤¨¤¬¡¢º£²ó¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤±¤ÉËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢²Æì¤ÎÊý¡¹¤ÇºîÉÊ¾Þ¤òÌã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹á¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊõÅç¡×¤Î»£±Æ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»£±Æ¤â2ÅÙ±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ïà2²ó»£±Æ¤¬Èô¤ó¤Ç¡¢»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃæ¡¹¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë±Ç²è¤Ç¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Æì¤ÎÊý¡¹¤â1¿Í1¿Í¤¬Äü¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀè¿Í¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤¬ËÍ¤¿¤Á¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤ÈËÜºî¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏÁ°²ó¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö°¿Í¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤â±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÇºîÉÊ¾Þ¤ò¼ø¾Þ¤·¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¡£Íû´ÆÆÄ¤Ïà¡Ö°¿Í¡×¤Î»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤È¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â´Þ¤á¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇºîÉÊ¤òÇØÉé¤¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Íá¤ÈºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ËÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ëÍû´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ìÀäÂÐµã¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Íá¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éà¡Ö¹ñÊõ¡×¤È¡ÖÊõÅç¡×¤ÏÆ±¤¸»þ´ü¤ËµÓËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Ë»£±Æ¤Ë¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Íû¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òÊâ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤¬¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬´Ñ¤¿¤¤·Ê¿§¤ò´Ñ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤á¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼õ¾Þ·ë²Ì¡Û
ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×ÍûÁêÆü´ÆÆÄ
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×
´ÆÆÄ¾Þ¡¡»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¡ÖÊõÅç¡×
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¹À¥¤¹¤º¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¡ÖÇúÃÆ¡×
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
¿·¿Í¾Þ¡¡½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
