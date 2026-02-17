radiko、2025年で30代・40代に一番聴かれた番組を発表【TOP10掲載】
radikoは17日、2025年1月〜12月にradikoで聴かれたラジオ番組・ポッドキャスト・音楽を振り返るランキングを発表した。
【画像】年代別の結果も！さまざまなランキングを発表
ランキングでは、スポーツ・お笑い・アイドル・ニュース・音楽など、さまざまなジャンルの番組がランクインしており、各エリア別、各性年代別に特徴的な結果となった。
■radiko、30代に1番聴かれたラジオ番組
【男性】
1位：オードリーのオールナイトニッポン（ニッポン放送）
2位：佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)（ニッポン放送）
3位：ハライチのターン！（TBSラジオ）
4位：JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD（TBSラジオ）
5位：アルコ＆ピース D.C.GARAGE（TBSラジオ）
6位：JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力（TBSラジオ）
7位：JUNK 爆笑問題カーボーイ（TBSラジオ）
8位：霜降り明星のオールナイトニッポン（ニッポン放送）
9位：マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)（ニッポン放送）
10位：空気階段の踊り場（TBSラジオ）
【女性】
1位：SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル（ニッポン放送）
2位：Snow Manの素のまんま（文化放送）
3位：オードリーのオールナイトニッポン（ニッポン放送）
4位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
5位：パンサー向井の#ふらっと（TBSラジオ）
6位：Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、（文化放送）
7位：レコメン！(駒木根葵汰)（文化放送）
8位：Aぇ!groupのMBSヤングタウン（MBSラジオ）
9位：なにわ男子の初心ラジ！（ニッポン放送）
10位：星野源のオールナイトニッポン（ニッポン放送）
■radiko、40代に1番聴かれたラジオ番組
【男性】
1位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
2位：オードリーのオールナイトニッポン（ニッポン放送）
3位：JUNK伊集院光 深夜の馬鹿力（TBSラジオ）
4位：ナイツ ザ・ラジオショー（ニッポン放送）
5位：JUNK 爆笑問題カーボーイ（TBSラジオ）
6位：サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー（ニッポン放送）
7位：パンサー向井の#ふらっと（TBSラジオ）
8位：佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)（ニッポン放送）
9位：爆笑問題の日曜サンデー（TBSラジオ）
10位：中央競馬実況中継（ラジオNIKKEI第1）
【女性】
1位：安住紳一郎の日曜天国（TBSラジオ）
2位：パンサー向井の#ふらっと（TBSラジオ）
3位：Snow Manの素のまんま（文化放送）
4位：オードリーのオールナイトニッポン（ニッポン放送）
5位：STEP ONE（J-WAVE）
6位：ジェーン・スー生活は踊る（TBSラジオ）
7位：SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル（ニッポン放送）
8位：ナイツ ザ・ラジオショー（ニッポン放送）
9位：J-WAVE TOKYO MORNING RADIO（J-WAVE）
10位：Blue Ocean（TOKYO FM）
※集計方法：2025年1月1日〜12月31日の期間に、radikoで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー・タイムフリー30・エリアフリー合算)をランキング化している。
※【在京エリア対象局】1都6県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(11局)
TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、interfm、TOKYO FM、J-WAVE、ラジオ日本、BAYFM78 、NACK5 、FMヨコハマ、LuckyFM 茨城放送
※【在阪エリア対象局】2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(9局)
ABCラジオ、 MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO 、 FM802、 FM大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE、KBS京都ラジオ
※【中部エリア対象局】愛知県・岐阜県・三重県を無料配信エリアとする民放ラジオ局（7局）
CBCラジオ、TOKAI RADIO、ぎふチャン、ZIP-FM、FM AICHI、FM GIFU、レディオキューブFM三重
【radiko】
radikoはスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しむことができる。
2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど、さまざまな周年企画を実施している。
