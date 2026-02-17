タレントの伊集院光（58）が、14日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜後1・00）に出演。かつての“たまごっちブーム”について語った。

同番組では、平成時代に小学生女児だった世代が大人になり、かつて入手困難だった物を手に入れて遊ぶ“平成女児売れブーム”を特集。1996年の発売後、社会現象を巻き起こした携帯型育成ゲーム「たまごっち」は、今年30周年を迎えて進化し、人気が再燃しているという。

伊集院は「バラエティー番組に、その頃チャイドルって言ったんだけど」と切り出し、小学生の女性アイドルと共演したエピソードを披露。「これの操作をするために、20分休みがある」と、放置すると死んでしまう「たまごっち」を操作するため、収録が中断されたことを明かした。

そして自身の心境について「その当時は僕はイラついてましたけど」とぶっちゃけ。ある時、そのアイドルが育てているキャラクターが死んでしまったようで、休憩後に「その子が泣きはらした状態で帰って来ることがある」と回想。「もう後半の収録、最悪。みんなもう、たまごっちを育てることに命懸けだったね」と懐かしんでいた。