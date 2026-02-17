¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ ½Õ²Æ¾¦ÉÊ¤ÎÀïÎ¬ ¡Ö¾ÆÆù´®Ç½¡×¿·ÄêÈÖ¤ËÄ©Àï ¿Ê²½¤¹¤ë¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡×
¡¡¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¹©¶È¤Î½Õ²Æ¾¦ÉÊ¤ÎÊý¿Ë¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÌÀ³Î²½¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢Ãæ¿´¤Î¡Ö²«¶â¤ÎÌ£¡×¤Ï¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤ò¿ä¿Ê¡£¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¾ÆÆù´®Ç½¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤·¡¢¾ÆÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£
¡¡½Õ²Æ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö²«¶â¤ÎÌ£¡¡¾ÆÆù¤¿¤ì¥Ý¥ó¿Ý¡×¡¢¡Ö¾ÆÆù´®Ç½¡×6ÉÊ¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡×¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¥×¥é¥¹¡×¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú¡×3ÉÊ¤ò2·î13Æü¤«¤éÁ´¹ñÈ¯Çä¡Ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¡Ë¡£¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¥×¥é¥¹¡×¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú¡×3ÉÊ¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Î³°Éô´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀáÌó°Õ¼±¤«¤éÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Î·øÄ´¿ä°Ü¡£Well-being¤Ê¤ÉÀ¸³è¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤òÍ½Â¬¡£ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¡¢¾ÃÈñ¶â³Û¤¬¾å¾º¡×¡ÊÁ¤ÅÄ·ÃÍý»Ò¾¦ÉÊ³«È¯Éô¾¦ÉÊ³«È¯°ì²Ý²ÝÄ¹¡Ë¤Ê¤É¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨àÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤á¤ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Î¹ü»Ò¤È¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¤Î´Ö¸ý³ÈÂç¡×¡ÖÃæ²Ú¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à½¼¼Â¡×¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¡×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥Ð¥é¿©ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬Á°Ç¯³ä¤ì¡Ê96¡¦8¡ó¡Ë¤ÎÃæ¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÏÈæ³ÓÅª¹¥Ä´¡£Ê¿¶ÑÇ¯¼ý°Ê²¼¤ÎÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÆþ¹½À®Èæ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÁØ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Í¶°ú¤¬´Ö¸ý³ÈÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì½Ì¾®¤ÏÂç¿Í¤Î¤ßÀ¤ÂÓ¤ä¼ãÇ¯ÁØ¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¹ØÆþÎ¨¸º¾¯¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ÆÆù´®Ç½¡×¼ãÇ¯ÁØ¤ËË×ÆþÂÎ¸³¤ò
¡¡½Õ²Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÌÀ³Î²½¡×¡£¼ê¤ËÆÏ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¾ÆÆùËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ø¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¡£¡Ö²«¶â¤ÎÌ£¡×¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Å¸³«¤ÇÊ»ÇäÂ¥¿Ê¤ä±ü¹Ô³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼çÎÏ¥é¥¤¥ó¤ÎÇä¾å½Ì¾®¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÎ¥Ã¦¼Ô¤ò¿©¤¤»ß¤á¿·µ¬ÁØ³ÍÆÀ¤ò¿ä¿Ê¡£¡Ö¤â¤¦°ìËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¡Ö°ìËÜÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ç´Ö¸ý¤ò³ÈÂç¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ë¤è¤ë»Ö¸þÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¡Ö²«¶â¤ÎÌ£¡¡¾ÆÆù¤¿¤ì¥Ý¥ó¿Ý¡×¤Ï¡¢²Ì¼Â¤Î¥³¥¯¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ë´»µÌ¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¡¢¥³¥¯¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¿¡£ÆÚÆù¡¦·ÜÆù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈÆÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö´Å¸ý¡×¡ÖÃæ¿É¡×¡Ö¿É¸ý¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¹½À®¡£
¡¡¡Ö¾ÆÆù´®Ç½¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ2·î13Æü¤«¤é¡Ö´Å»Ý¾ßÌýÌ£¡×¡ÖßÕ¤ê ¾ßÌýÌ£¡×¡ÖßäÀù¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡×¡Ö¹áÌ£±ö¤À¤ì¡×¤òÁ´¹ñÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö´Å»Ý¾ßÌýÌ£¡×¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÌ£¡×¤ÏÂçÍÆÎÌ¤Î400g¤âÅ¸³«¡£
¡¡¤ª¤¦¤Á¾ÆÆù¤Îº¬Äì²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¾ÆÆùÅ¹¤µ¤Ê¤¬¤é¡×¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÈÁÛÄê¡£¾ÆÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤È¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÊµá¡£¡ÖË×ÆþÂÎ¸³¡×½Å»ë¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤¿¤À¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢30¡Á40Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¾ÆÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÁÊµá¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¤¦¤Á¾ÆÆù¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¼êº¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
Î©¤¿¤»¤¿¤¤É÷Ì£¤ä¸¶ÎÁ¤ò»¦¶Ý¹©Äø¸å¤Ëº®¹ç¡¦½¼Å¶¤¹¤ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÀ½Ë¡¤òÆ³Æþ¡£¡Ö´Å»Ý¾ßÌýÌ£¡×¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÌ£¡×¤Î400g¤Ë¤Ï¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET¤ò»È¤Ã¤¿¿·ÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¡£ÀÐÌýÍ³ÍèºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PET¤ËÈæ¤Ù¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò25¡óºï¸º¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖPET¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¾©¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÉ½¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡×¤¿¤é¤³¥¯¥ê¡¼¥à
¡¡¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£麵ÍÑ¤Ä¤æ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó80²¯±ß¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ20¡ó¶á¤¯À®Ä¹¡£¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡Ù¤ÎÇä¾å¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÐ°æÆØ»Ë¾¦ÉÊ³«È¯Éô¾¦ÉÊ³«È¯Æó²Ý²ÝÄ¹¡£¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡¢Â¾¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ÈÊ»ÍÑ¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÆé¡×¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú¡×¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Æâ¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾å³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤à¡£¤½¤³¤ÇSKU¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¡ÖÌÀÂÀ»Ò¡¦¤¿¤é¤³¡×¤Î³È½¼¤Ë¤è¤êÇä¾å³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡¡¤¿¤é¤³¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢Æ¦Æý»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤¿¤é¤³¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Æ¦Æý»ÅÎ©¤Æ¤ÎÇ»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡1¸Ä¤Ç1¿ÍÊ¬¤Î¤¦¤É¤óÍÑÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¥×¥é¥¹¡×¤«¤éÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¥×¥é¥¹ ¶ñÆþ¤êÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤ò¿·È¯Çä¡£Åâ¿É»Ò¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ô¥ê¿É¥ß¥ó¥Á¡ÊÎ³¾õÂçÆ¦¤¿¤óÇò¡Ë¤ËµûÊ´¤ò¸ú¤«¤»¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤Î»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£Ì¾¸Å²°¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ÎÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡È1¸Ä¤Ç1¿ÍÊ¬¤ÎÃæ²ÚÄ´Ì£ÎÁ¡É¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¯¤ß¤òºÆÀ°È÷¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú ËãÇÌ²Ø»Ò¡×¡ÖËãÇÌÆ¦Éå ´Å¸ý¡×¡ÖËãÇÌÆ¦Éå ¿É¸ý¡×¤ò¿·È¯Çä¡£¡Ö²óÆéÆù¡×¡ÖÀÄÜ¥Æùå¯¡×¡ÖËãÇÌÆ¦Éå Ãæ¿É¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ½ÓÊåÀëÅÁ²Ý²ÝÄ¹¤¬ÀâÌÀ¡£¾ÆÆù¤Î¤¿¤ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¡¢ÈÆÍÑÁÊµá¤Ë¤è¤ë±ü¹Ô¤¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¡Ö²«¶â¤ÎÌ£¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎßÀÅÄ³Ù¤µ¤ó¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2ÊÓ¤òÊüÁ÷Í½Äê¡£ÍÌ¾¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤âÍ½Äê¡£¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£Âç²ÈÂ²·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä»Ò°é¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê¥×¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡Ë¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ò½ª¤¨¤ÆÁ¤ÅÄ²ÝÄ¹¤Ïº£½Õ¤Î°ì²¡¤·¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¾ÆÆù´®Ç½¡×¤È¤·¡¢¡ÖË×Æþ¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤È¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¾ÆÆù´®Ç½¤ò°ì²¡¤·¤Ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁØ¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥×¥Á¥Ã¤ÈÃæ²Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ°æ²ÝÄ¹¤Ï¡Ö1¿ÍÁ°¤«¤é¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥×¥Á¥Ã¤È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅ¹¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý¤¬´ÊÃ±¤Ë1¿ÍÁ°¤«¤éºî¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£»³ÅÄ²ÝÄ¹¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¿©¤Ù¤ë¿©»ö¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¾ÆÆù¤òÄÌ¤·¤Æ²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎCM¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¸ì¤Ã¤¿¡£