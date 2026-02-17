ゴリラズはニューアルバム『The Mountain』を来月リリース予定。このアルバムをひっさげてイギリス、アイルランドを巡るツアーに出発し、6月20日にはロンドンで一夜限りのヘッドライン公演を行うことになっている。



先日『The Graham Norton Show』に出演したゴリラズとアルバーン。パフォーマンスを終えたあと、アルバーンはこのことについて問われている。そのときの反応が話題となっているようだ。司会のグレアム・ノートン氏はバンドの今後の予定について触れ、「史上最大の公演をやるんでしょう？ トッテナム・ホットスパー・スタジアムで」と質問。アルバーンは渋い表情で「北ロンドンにある、大きな音楽会場です」とだけ答え、スタジオは笑いに包まれた。Xでは、このアルバーンの反応をかつてのオアシスのオールド・トラッフォード公演になぞらえる者もいるようだ。その公演のチケットにはユナイテッドの本拠地の名前が出ておらず「ランカシャー・カウンティ・クリケット・クラブ」と書かれていた。多くのサッカーファンがご存じのとおり、ギャラガー兄弟はマンチェスター・シティの熱烈なファンだ。忌まわしきライバルクラブの名は、口にするのもはばかられる。イングランドのサッカーカルチャーはミュージシャンたちの意識にも根付いていると感じさせる一幕だった。ゴリラズはニューアルバム『The Mountain』を来月リリース予定。このアルバムをひっさげてイギリス、アイルランドを巡るツアーに出発し、6月20日にはロンドンで一夜限りのヘッドライン公演を行うことになっている。このヘッドライン公演が、サッカーファンからも注目を集めているようだ。会場はトッテナムの本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアム。しかし中心人物のデーモン・アルバーンはチェルシーファンであることを公言しているのだ。先日『The Graham Norton Show』に出演したゴリラズとアルバーン。パフォーマンスを終えたあと、アルバーンはこのことについて問われている。そのときの反応が話題となっているようだ。司会のグレアム・ノートン氏はバンドの今後の予定について触れ、「史上最大の公演をやるんでしょう？ トッテナム・ホットスパー・スタジアムで」と質問。アルバーンは渋い表情で「北ロンドンにある、大きな音楽会場です」とだけ答え、スタジオは笑いに包まれた。Xでは、このアルバーンの反応をかつてのオアシスのオールド・トラッフォード公演になぞらえる者もいるようだ。その公演のチケットにはユナイテッドの本拠地の名前が出ておらず「ランカシャー・カウンティ・クリケット・クラブ」と書かれていた。多くのサッカーファンがご存じのとおり、ギャラガー兄弟はマンチェスター・シティの熱烈なファンだ。忌まわしきライバルクラブの名は、口にするのもはばかられる。イングランドのサッカーカルチャーはミュージシャンたちの意識にも根付いていると感じさせる一幕だった。