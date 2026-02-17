Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が１７日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに、海外作品撮影のため滞在中のカナダからリモート出演した。都内の会場には浜辺美波らが登壇した。

目黒は現在、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２（真田広之主演、プロデュース）の撮影参加のため、先月からカナダに滞在している。

この日は、イベント冒頭にＭＣが「中継先から目黒蓮さんです！」と呼びかけると、劇場のスクリーンに目黒が登場し、会場から大歓声が上がった。浜辺は、異例の出演形式に笑いが止まらず「やっぱりシュールであること変わりない（笑）。でもうれしいです」と目黒も参加してのイベントを喜んだ。

黒色のシャツにやや髪が伸びた様子の目黒は、劇場スクリーンいっぱいに自身が映る姿に「今日はちょっとこういう面白い形の中継ということで。皆さんとこういう形ですが、時間共有できてすごくうれしいです。引きの画面をみて、笑いが止まらないです」と思わず赤面。「そちらに行けなくて申し訳ないのですが、こういう形で楽しめたらなと思います」と観客へ呼びかけた。

日本時間は１７日だが、カナダは１６日で目黒の２９歳の誕生日。浜辺は「リモート・ハッピーバースデーだ！お誕生日、おめでとう〜！」と会場の観客とともに声を張り上げて祝福した。目黒はワイヤレスイヤホンを付けた耳を傾け、日本からの祝福に拍手し「ありがとうございます」と笑顔で一礼しながら感謝していた。