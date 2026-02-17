目黒蓮がカナダから中継 浜辺美波、笑いこらえきれず「ちょっと待って…」 現地時間で誕生日を祝福される
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が17日、映画『ほどなく、お別れです』大ヒット御礼舞台あいさつに中継で登壇した。『SHOGUN 将軍』撮影のため、カナダに滞在中の目黒は大きなスクリーンから「きょうはちょっとおもしろい形の…（笑）こういう形だけど時間を共有できてうれしいです」と観客に向け、あいさつした。
【写真】素敵！画面越しに笑い合う浜辺美波＆目黒蓮
浜辺は目黒に向け「さっきも、（中継を）つないであいさつしていたんですけどやっぱりシュールであることには変わりはない」と画面越しに手を振ると、特大サイズの目黒を前に「ちょっと待って…（笑）」と笑いを堪えられずストップ。目黒が「浜辺さん笑いすぎじゃないですか」とツッコまれた。
カナダは現地時間で、目黒の誕生日である2月16日。ライブビューイングの観客も巻き込んで、カナダに向けて“リモートハッピーバースデー”をすることに。浜辺は「つけてるイヤホン壊しちゃうくらいにいきましょう」と大きな声を求め「お誕生日おめでとう！」と祝福。目黒も客席に耳を向ける仕草をみせ、「ありがとうございます、聞こえました」とうれしげに応じていた。
その後の写真撮影でも、目黒が等身大サイズのモニターで並ぶと浜辺は手で口元を押さえて爆笑。目黒も思わず釣られて笑い、後から登場したシークレットキャストの新木優子も含め和気あいあいと進行していた。
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒、漆原の妻・遥を新木が演じている。
