Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡×¤ÎÃÝÆâÃÎºé¤È¤Þ¤¹¤ß¤¬£±£·Æü¡¢Âçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼£ð£ò£å£ó£å£î£ô£óÂè£±£µ²ó£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¡Ê£³·î£±Æü¸á¸å£³»þ¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÎò£±£°Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤è¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤À¡££²£°£±£±Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç£±£µ²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¡¢»öÁ°£Ò£Ï£Õ£Î£Ä¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤°¤í¤¦¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×¡¢¤®¤ç¤¦¤Ö¡¢¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢À¸ÕªÇ¡×¤ÈÇÔ¼ÔÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥¿¥Ë¥Þ¥Á¡×¤Î£·ÁÈ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·èÄêÀï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë£±£µ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½ÐÈÖ½ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ï£·ÈÖ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Þ¤¹¤ß¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¡Ë¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¥Ô¤Ç¤¹¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢£ù£ô£ö¤âÁêÅö½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°ÕÌ£¤Ç¤â°ìÈÖºÇ¸å¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£²Ç¯ÅÙ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÝÆâ¤¬ÌÕÄ²¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤¿¤á´þ¸¢¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡Ö£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤Ë»ä¤¬·èÄêÀï¤ÎÄ¾Á°¤ËÌÕÄ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÌÕÄ²¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤Ç¼è¤Ã¤¿¤éÆóÅÙ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÇÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤ß¤Ï¡Ö»ä¤âÌÕÄ²¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥¬¥Á¥Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡££·ÈÖÌÜ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤ß¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ñÌ£¡¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¡¢ÆÃµ»¡¦¾¡¤Ä¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤òÍ¸À¼Â¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£