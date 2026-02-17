IVEリズ、美ウエスト輝くミニ丈トップス姿に視線釘付け「圧巻のスタイル」「神々しい美しさ」
【モデルプレス＝2026/02/17】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が2月16日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップス姿を公開した。
【写真】21歳KPOP美女「神々しい美しさ」美ウエスト際立つへそ出しルック
リズは、階段で撮影したソロショットを複数枚投稿。黒のワイドストラップがついた赤のミニ丈フロントジップキャミソールにブーツカットパンツを合わせた美しいウエストが際立つスタイルで、階段の手すりに手を添えたショットを披露した。また、振り向きポーズや手すりにもたれかかりカメラを見つめる姿を収めた写真なども載せている。
この投稿は「神々しい美しさ」「圧巻のスタイル」「理想のくびれ」「可愛すぎて見惚れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「神々しい美しさ」美ウエスト際立つへそ出しルック
◆リズ、美ウエスト輝くミニ丈トップス姿披露
リズは、階段で撮影したソロショットを複数枚投稿。黒のワイドストラップがついた赤のミニ丈フロントジップキャミソールにブーツカットパンツを合わせた美しいウエストが際立つスタイルで、階段の手すりに手を添えたショットを披露した。また、振り向きポーズや手すりにもたれかかりカメラを見つめる姿を収めた写真なども載せている。
◆リズの投稿に「圧巻のスタイル」と反響
この投稿は「神々しい美しさ」「圧巻のスタイル」「理想のくびれ」「可愛すぎて見惚れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】