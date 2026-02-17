熊本県警は2026年2月17日にXで、ミラノ・コルティナ冬季五輪・フィギュアスケートペアで優勝した「りくりゅう」こと三浦璃来選手・木原龍一選手ペアを祝福した。電光掲示板も「りくりゅう」仕様に変更した様子も投稿し、反響が寄せられている。

「陸路交通でも、思いやりの心と安全運転をペアにして、一流の交通安全を」

三浦・木原選手ペアは17日（日本時間）に行われたフリースケーティング（FS）で158.13点と、世界歴代最高得点を更新。前日のショートプログラム（SP）では木原選手のミスもあり5位にとどまったが、FSで一転、完璧な演技で大逆転の金メダルを獲得した。フィギュアスケートのペアでは日本初のメダル獲得となる。

熊本県警察本部の公式Xは同日、「#りくりゅうペア、#オリンピック逆転 #金メダルおめでとうございます（笑顔の絵文字）お二人の演技、本当に素晴らしかったです。感動をありがとうございます」と祝福。

続けて、「陸路交通でも、思いやりの心と安全運転をペアにして、一流の交通安全を実現しましょう」と、「りくりゅう」それぞれの名前の文字を入れて、呼びかけた。

さらに、「りくりゅう」に関連する標語が表示された、電光掲示板の標語の画像も添えた。

「ペアで輝く 反射材と 金メダル」

「りく路で 一りゅうの 安全に感動」

この投稿にXでは、「仕事早っ！しかもうまっ！！」「感動し過ぎてこれ観ても泣ける」「サイコー」「毎度のことながら電光掲示板が粋ですね！」「流石に仕事が早い！！」といった声が寄せられている。