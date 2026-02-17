【虎嘯風生 白虎 Illustrated by Riko】 10月 発売予定 価格 通常版：19,250円 豪華版：21,890円

海外のホビーメーカー「Bibi Buttons」は、フィギュア「虎嘯風生 白虎 Illustrated by Riko」を10月に発売する。価格は通常版が19,250円、豪華版が21,890円。

本製品は、イラストレーターのRiko氏が描くオリジナルキャラクター「虎嘯風生 白虎」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

可愛らしい虎耳のほか、ニヤリと微笑む表情、ふともものムッチリとした様子など、モチーフになったイラストを細やかに表現しており、付属品として白虎が描かれたアクリルパネルが付属する。

また購入特典として「ゆらゆらデフォルメアクリルスタンド」が付属するほか、豪華版では「タペストリー」や「アクリルスタンド」も付属する。

購入特典「ゆらゆらデフォルメアクリルスタンド」

豪華版特典「タペストリー」「アクリルスタンド」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約260mm 素材：ABS、PVC セット内容フィギュア本体台座アクリルパネル＜特典＞ゆらゆらデフォルメアクリルスタンド＜豪華版特典＞タペストリーアクリルスタンド

「タペストリー」

「アクリルスタンド」

(C)Riko.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※台座が無いと自立できません