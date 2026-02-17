ロックバンド「ゴダイゴ」が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。リーダーでキーボードのミッキー吉野（74）の自宅にメンバーが居候していた過去について語った。

司会の黒柳徹子は今年デビュー50周年を迎えるバンドについて「平均年齢72歳。昨年は全国ツアーをなさいました。多くのファンを魅了しました」と説明。ミッキーとボーカルのタケカワユキヒデ、ギターの吉澤洋治、ドラムのトミー・スナイダー、ベースのスティーブ・フォックスを紹介した。

さらに「トミーさんは、日本にいらした時に日本語は全然できなかったって」と確認すると、トミーは「全然」と明言した。日本に来たのは「ゴダイゴのために。呼ばれたの」と告白した。どうして呼んだのかとの質問にミッキーは「もともとアメリカでスティーブとトミーと一緒にやったりしていて」と説明した。

黒柳は「でもミッキーさんの家に居候していたのって、誰なの」と問い、ミッキーは「スティーブもそうだし、トミーも。一応海外から来るとうちにみんないるんですよ。とりあえず」と笑ってみせた。

タケカワも「俺最初、たまに泊まっていたよね」とぶっちゃけ。ミッキーは「来てた、タケも。ちょっと遠かったんですね、埼玉と横浜で」と続け、タケカワは「横浜でリハーサルやるんですよ。なので結構泊まってましたね」と説明した。

ミッキーは「吉澤だけ泊まったことがないですね」と明かした。