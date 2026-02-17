ハニーズ×SWIMMER♡WEB限定コラボグッズ登場
レディースブランドのハニーズが、人気雑貨ブランドSWIMMERと夢のコラボ♡2026年2月17日（火）より、公式オンラインショップ限定で発売スタートしました。ポップでレトロな世界観に、ときめきが止まらないラインナップ。毎日に“kawaii”をプラスしてくれる注目コレクションです。
ポーチ＆トートの注目アイテム
サガラ刺繍ポーチ
価格：1,780円
ふわもこのサガラ刺繍がキュート。裏面は『SWIMMER』ロゴ入りで、表裏でカラーが異なる遊び心ある仕様。リボン付きファスナーで開閉もスムーズです。
カラー：全4柄（ラベンダー／サックス／ピンク／イエロー）
総柄ポーチ
価格：1,680円
キャミー・ハグリー・リバニー・ラッフィーとカップケーキの総柄デザイン。ロゴ入りハートチャームがアクセントになり、持つだけで気分が上がります♪
カラー：全4柄（ラベンダー／サックス／ピンク／イエロー）
総柄ミニトートバッグ
価格：2,280円
ギンガムチェックにキャラクターをあしらった総柄。丈夫なポリエステルキャンバス素材で収納力も高く、デイリー使いにぴったり。ハグリーのチャームがワンポイントです。
カラー：全1柄（ピンク）
毎日使えるお弁当バッグ
お弁当バッグ
価格：1,280円
レトロプリントと華やかな総柄の両面デザインで、気分に合わせて使い分け可能。広めのマチ付きでお弁当はもちろん、お買い物バッグとしても活躍します。
内側ポケットに折りたたんで収納できる便利仕様も魅力です。
カラー：全3柄（ピンク／ラベンダー／グリーン）
ときめきを持ち歩こう♡
キャラクターごとに揃えたり、推しカラーで選んだりと楽しみ方は自由自在。写真映えも実用性も叶える今回のコラボは、毎日をちょっぴりハッピーにしてくれる存在です。
WEB限定だからこそ、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♡