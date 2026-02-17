ハニーズ×SWIMMER♡WEB限定コラボグッズ登場

レディースブランドのハニーズが、人気雑貨ブランドSWIMMERと夢のコラボ♡2026年2月17日（火）より、公式オンラインショップ限定で発売スタートしました。ポップでレトロな世界観に、ときめきが止まらないラインナップ。毎日に“kawaii”をプラスしてくれる注目コレクションです。

ポーチ＆トートの注目アイテム

サガラ刺繍ポーチ

価格：1,780円

ふわもこのサガラ刺繍がキュート。裏面は『SWIMMER』ロゴ入りで、表裏でカラーが異なる遊び心ある仕様。リボン付きファスナーで開閉もスムーズです。

カラー：全4柄（ラベンダー／サックス／ピンク／イエロー）

総柄ポーチ

価格：1,680円

キャミー・ハグリー・リバニー・ラッフィーとカップケーキの総柄デザイン。ロゴ入りハートチャームがアクセントになり、持つだけで気分が上がります♪

カラー：全4柄（ラベンダー／サックス／ピンク／イエロー）

総柄ミニトートバッグ

価格：2,280円

ギンガムチェックにキャラクターをあしらった総柄。丈夫なポリエステルキャンバス素材で収納力も高く、デイリー使いにぴったり。ハグリーのチャームがワンポイントです。

カラー：全1柄（ピンク）

RANDA×美女と野獣♡魔法の限定コレクション

毎日使えるお弁当バッグ

お弁当バッグ

価格：1,280円

レトロプリントと華やかな総柄の両面デザインで、気分に合わせて使い分け可能。広めのマチ付きでお弁当はもちろん、お買い物バッグとしても活躍します。

内側ポケットに折りたたんで収納できる便利仕様も魅力です。

カラー：全3柄（ピンク／ラベンダー／グリーン）

ときめきを持ち歩こう♡

キャラクターごとに揃えたり、推しカラーで選んだりと楽しみ方は自由自在。写真映えも実用性も叶える今回のコラボは、毎日をちょっぴりハッピーにしてくれる存在です。

WEB限定だからこそ、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです♡