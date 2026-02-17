タレントのＭＥＧＵＭＩが１６日、テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」で、後輩のグラビアアイドルたちへ、自身が売れるために行っていた秘策を伝授した。

この日は森脇梨々夏、ＳＴＵ４８の工藤理子、榎原依那がゲスト。３人はグラビアのレジェンドでもあるＭＥＧＵＭＩがどうやって人気を博していったかに興味津々。今の時代のようにＳＮＳがなかったことから、どうしていたのか？との質問が飛んだ。

ＭＥＧＵＭＩは「ポーズでの差別化。小池さんがこれやるなら自分はこっちって」とライバルとも言われた小池栄子のポーズを研究したり「太陽系が若槻千夏なら、こっちは日陰」と自分のキャラも研究。その結果「それこそ脇を見せて。ひたすら」と秘策を明かした。

これに榎原が「今、それやってます！」と手を上げると、ＭＥＧＵＭＩは「継承して頂いて。差し上げます」と一礼。そして「脇を見せると売れると言われた。みんな脇をやってらっしゃらなかった。ちょっと恥ずかしいけど出した。アンケートを書いてね、と（ファンに）いうより自分がＭＥＧＵＭＩ商店みたいな感じで」と振り返っていた。