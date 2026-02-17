ミラノ・コルティナオリンピックで二つの銀メダルを獲得したフィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ）の動画が話題だ。

今大会の公式マスコット「ティナ」のぬいぐるみをメダルにセットしてみせる動画で、公開１日で１０万件以上の「いいね！」を集めている。（デジタル編集部）

動画は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が１６日、日本語公式のＳＮＳで公開した。鍵山は五輪のマークをかたどったサングラスをかけ、胸元の二つのメダルのリボンでティナをうまく固定すると、空いた両手を振ってにっこり。「鍵山優真選手直伝！！ ティナをオリンピックメダルにセットする方法」との説明が付けられている。

ティナは、山岳地帯に生息するオコジョがモチーフ。ぬいぐるみは公式サイトなどでは品切れ続出の人気アイテムだが、表彰式でメダルとともに手渡されると、片手がふさがるために困惑気味のメダリストも。

フィギュアスケートペアで１６日に金メダルを獲得した、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）も表彰台で少々戸惑う場面があった。鍵山流のセッティングなら、空いた手で声援に応えられるというわけだ。

国内外のファンから「表彰式でもやってましたね」「メダル２個ないとできないね！」「鍵山選手のユーモアや優しさを感じます」と絶賛されている。