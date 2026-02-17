Snow Man目黒蓮（29）が17日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）大ヒット御礼舞台あいさつにカナダから生中継で参加した。

司会者の呼びかけで、中継先の目黒がスクリーンに登場。襟足の髪は少し伸びた様子で、笑みを浮かべて観客にあいさつした。

目黒は俳優の真田広之がプロデュースと主演を務める配信ドラマ「将軍 SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在中。6日に行われた初日舞台あいさつには手紙を寄せていた。浜辺美波（25）は珍光景に「さっきも、つないであいさつさせていただいたんですけど、やっぱりシュールであることに変わりはない」と笑いをこらえきれなかった。目黒が「ちょっと面白い形の中継ということで…」と切り出したところで一瞬フリーズ。「皆さんとこういう形で時間を共有できてうれしいです」と続けたが、リモートならではのハプニングに浜辺は再び爆笑。目黒も「浜辺さん笑いすぎじゃないですか？」と若干のタイムラグを挟みながら突っ込んでいた。

同作は16日までの公開11日間で観客動員122万人、興行収入16億円を突破。週末観客動員ランキングで2週連続で1位を獲得している。映画を観た観客からは、大切な人をいま一度思う声などが寄せられた。主演を務めた目黒自身は、鑑賞後に祖母に電話をしたという。「日ごろの感謝を伝えたりしました。この間『徹子の部屋』に出させていただいたんですけど、それをすごい喜んでくれました」と祖母孝行を報告した。

時差の都合で目黒のいるカナダは、日本より1日遅れの16日。16日が誕生日だった目黒に向け、浜辺のかけ声を合図に「誕生日おめでとうー！」と観客とともに祝福した。

目黒と浜辺がダブル主演した同作は、長月天音氏の同名小説シリーズが原作。浜辺が就職活動に全敗し、葬儀会社インターンとして入社した新人葬祭プランナー清水美空を、目黒は美空とタッグを組む葬祭プランナーの漆原礼二、新木は漆原の亡き妻・遥を演じた。