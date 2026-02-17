プロ野球選手、不倫報道後初のインスタ更新。33歳誕生日に祝福の声「おめでとう」「復活祈ってます！」
埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手は2月16日、自身のInstagramを更新。不倫騒動後初となる投稿で、誕生日を報告しました。
【写真】源田壮亮、騒動後初のインスタ更新
コメントでは「源田選手誕生日おめでとうございます」「今年も源田たまらんプレー見せてください」「久しぶりの更新ありがとう！」「華麗なプレー大好きです」「復活祈ってます！」「今年はいっぱい笑顔が見られますように！！源田さんの優しいとこも一生懸命なとこも魅力なんですからっ！！これからも応援してます！！」と、祝福や応援の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】源田壮亮、騒動後初のインスタ更新
「今年も源田たまらんプレー見せてください」源田選手は「33歳になりまして、豪華メンバーが歌ってくれてケーキをいただきました。ありがとうございました！怪我なくがんばっていきます！！」とつづり、1枚の写真を投稿。バースデーケーキを持った自身のソロショットです。うれしそうな笑顔を浮かべています。
不倫報道を謝罪2025年1月12日に「この度は、私自身の軽率な行動により、野球ファンの皆様や関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と、自身の不倫報道を謝罪していた源田選手。今回は、この投稿以来約1年振りの更新となりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)