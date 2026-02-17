SixTONES 松村北斗がダメージヘアケアブランドanummy（アニュミー）のアンバサダーに就任。同ブランドの発表会に出席した。

松村は新CM「きっと、たぶん」編に出演。研究熱心な理系男子“ホクト研究員”を演じている。松村はこのCMについて「撮影したのは夏休みで、高校にお邪魔して撮らせていただいたんですけど、スタッフさんが汗だくでかなり大変そうでしたね。（完成すると）爽やかな風が抜けるようなCMになっていて、すごいですよね」と振り返った。

ヘアケアブランドのCMということで「今後伸ばしていきたいことは？」という質問に松村は「ボウリングのスコア」とフリップで回答。「大泉（洋）さんがボウリングがお上手なんです」と敬愛する大泉洋の名前を挙げて、「ここ最近ボウリングに誘ってもらうようになって、マイボールとマイシューズを贈ってもらいました。だから、スコアをきちんと伸ばしていきたいですね」と意気込んだ。

（文＝リアルサウンド編集部）