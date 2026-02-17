京セラドームが8年ぶりに“改修”

オリックスは16日、本拠地・京セラドームの人工芝を張り替えることを発表した。球場の公式X（旧ツイッター）は、同日に張り替え初日の様子を早速投稿。「こういう壮大な動画好き」「なにこれ面白い！」「これは楽しみ」と注目する声が上がっている。

京セラドームの人工芝が更新されるのは2018年以来8年ぶり。14日から改修工事が始まっており、28日に完了する予定となっている。今回採用された人工芝は、2018年と同じミズノ社の「MS Craft baseball turf」。グラウンド全体をブラウンで縁取り、マウンドとベース周り以外をグリーンで統一する予定となっている。

球団公式Xは、京セラドームの投稿を引用する形で「京セラドーム大阪のXにて、人工芝張り替えの様子が公開中！ 2026年シーズン開幕に向けて準備が進んでオリます！」と綴った。グラウンド全体が変わっていく様子に「おぉ〜！ これは楽しみ」「益々オープン戦観戦が楽しみ」とファンからも声が上がっていた。

3月2日に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の強化試合、阪神対韓国代表と野球日本代表「侍ジャパン」対オリックスで新しい姿がお披露目される予定となっている。（Full-Count編集部）