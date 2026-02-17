札幌市は公共交通の見直しのための調査費などの予算を市議会に計上しました。



地下鉄延伸の可能性も検討項目となっていて、長年地下鉄延伸を要望している清田区では期待が広がっています。



札幌市内で唯一、鉄道も地下鉄も通っていない清田区。



公共交通はバスだけですが、路線の廃止や減便が区民に影響を与えています。



（清田区民）「冬場は遅延するので地下鉄があったらうれしい」



（清田区民）「間引き運転になっていて近いバス停から乗れないので違うバスを待っている」





（記者）「地下鉄の延伸については？」（清田区民）「ずっとずっとずっと」世代を問わず地下鉄延伸が望まれています。運転手不足によるバスの減便や路線廃止といった公共交通の利便性の悪化を背景に、札幌市は２月１２日に開会した市議会で、公共交通の見直しのための調査費などの予算を計上しました。地下鉄延伸の可能性も検討項目となっています。秋元市長は予算計上に先立ち、公共交通のあり方についての考えを１月、清田区民に明かしていました。（秋元市長）「市民の足をどう守るかという視点で、地下鉄を含めた交通体系を考えていかなくてはいけない。バスが２０台必要な人員を地下鉄なら１人の運転手で運べる」秋元市長の踏み込んだ発言に期待を寄せるのは、清田区への地下鉄延伸を求める期成会の会長です。（地下鉄東豊線建設促進期成会 牧野晃会長）「公の場で２００人近い市民の前で発言したことがかなり大きい。生半可なことでは言えないのではないかと期待している」期成会は１９８１年に結成。以来毎年のように清田区への地下鉄延伸を求めています。（地下鉄東豊線建設促進期成会 牧野晃会長）「わたしだけでなく清田区民の地下鉄清田までの延伸は悲願でございます」市は「市民の足を確保するためにも採算性だけを見るのではなく、様々な角度から検討や調査をしていきたい」としています。