BTS・SUGA、愛猫との日常を公開 愛らしい姿に大反響「まって、可愛すぎ」「会社のロッカーで叫んだ」「目の色が綺麗」
韓国の7人組グループ・BTSのSUGA（シュガ／32）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛猫との日常の1コマを披露し、ファンから反響が集まっている。
【写真】「やっぱり飼い主に似て美人さん」BTS・SUGAが公開した愛猫・タンくんの愛らしいショット
韓国旧正月「ソルラル」を迎え、SUGAは「あけおめ（韓国語）」とコメントし、愛猫・タンくんの写真を複数枚公開。洗面台から目だけを出してカメラを見つめるショットや、布団の中でくつろぐ姿、舌を出した愛らしいショットがあり、SUGAとタンくんの日常を感じられる投稿となっていた。
この投稿に、SNSには「まって、可愛すぎ」「もうなんか可愛すぎてさ… 会社のロッカーで叫んだよね」「ユンギめっちゃ写真撮ってるんだろうなぁ」「やっぱり飼い主に似て美人さんですな 目の色が綺麗」などと歓喜の声が多く集まっている。
【写真】「やっぱり飼い主に似て美人さん」BTS・SUGAが公開した愛猫・タンくんの愛らしいショット
韓国旧正月「ソルラル」を迎え、SUGAは「あけおめ（韓国語）」とコメントし、愛猫・タンくんの写真を複数枚公開。洗面台から目だけを出してカメラを見つめるショットや、布団の中でくつろぐ姿、舌を出した愛らしいショットがあり、SUGAとタンくんの日常を感じられる投稿となっていた。
この投稿に、SNSには「まって、可愛すぎ」「もうなんか可愛すぎてさ… 会社のロッカーで叫んだよね」「ユンギめっちゃ写真撮ってるんだろうなぁ」「やっぱり飼い主に似て美人さんですな 目の色が綺麗」などと歓喜の声が多く集まっている。