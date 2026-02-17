八木勇征「チョコたくさん食べそうでしょ」 バレンタインの日に赤ちゃん時代の写真公開「かわいすぎ」「しっかり面影ある」「チョコいっぱいあげたい」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が14日、自身のインスタグラムを更新。バレンタインの日に自身の赤ちゃん時代の写真を公開した。
【写真】「チョコたくさん食べそうでしょ」公開された“赤ちゃん時代”の八木勇征
八木は「ハッピーバレンタイン」と書き出し、「最近写真撮ってなさすぎてこのファンキー八木ジュニアで許してください」と、ユーモアたっぷりに貴重なショットを投稿。「ほらチョコたくさん食べそうでしょ」とおちゃめにコメントした。
この投稿に俳優の鈴鹿央士（26）も「かわいすぎだ」と反応したほか、ファンからは「可愛いすぎるーーー 今年も可愛いゆせありがとう」「しっかり面影ある」「チョコいっぱいあげたい」「小さい頃から可愛いまんまだね」「貴重なお写真を本当にありがとう」「天使だ」などの声が寄せられている。
