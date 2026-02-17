笹川友里、模様替えした自宅内部を公開 洗練されたインテリアに「素敵すぎる」「すごい模様替え!!」の声 夫はフェンシング太田雄貴
2児の母で元TBSアナウンサーの笹川友里（35）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。自宅の模様替えの様子を公開し、洗練されたインテリアに反響が集まっている。
【写真】雰囲気全然違うねーー!!」模様替えした、笹川友里＆太田雄貴夫妻の自宅内部
笹川は「仕事や出張の隙間でリビングの模様替えを私のインテリア師匠 @circoworksと敢行していました。2段階に分けて家を模様替えする作戦で今回は第一弾。@mr_inoue_yuki の白猫ちゃんもお気に入り」とつづり、落ち着いた色味で統一されたリビングやインテリアの写真を投稿した。
広々としたリビングには大きなラグとソファが配置され、観葉植物や花瓶、オブジェなどがバランスよく並ぶ洗練された空間になっている。照明の取り付け作業の様子や、センスよく生けた花のディスプレイも収められていて、こだわりが詰まった自宅内部を披露した。
この投稿にフォロワーからは「素敵すぎる...!!!」「すごい模様替え!!!雰囲気全然違うねーー!!」「素敵です」などの反響が寄せられている。
笹川は、日本初のフェンシング銀メダリストとなった太田雄貴氏（40）と2017年12月に結婚。19年6月に第1子長女、23年12月に第2子長男の出産を報告している。
