◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人3-3ロッテ(17日、沖縄・那覇)

ロッテとの練習試合で初の対外試合を迎えた丸佳浩選手が、インタビューに応じました。

今季初の対外試合に出場した丸選手。第2打席ではレフトへのタイムリーを記録するなど上々の仕上がりを見せます。この日のテーマは、相手投手のストレートにしっかりとコンタクトすること。イニングごとに変わる、タイプの違う投手それぞれに適応することを今後の課題としながらも、現状へ手応えを明かしました。

この日の第3打席では、死球を受けた丸選手。声をあげうずくまるも、すぐさま立ち上がり1塁へ走る姿にスタンドからも拍手が起こりました。丸選手は今日見つかった課題について「デッドボールのよけ方」と真顔で一言。冗談だと笑顔を見せながらも、「デッドボール当たらないのが売りだったんで悔しい」とボヤき、「ピッチャーの子に申し訳ないな」と思いやる様子も見せました。

あと71本と迫る“2000安打”には「まだまだ先の話ですが、積み重ねていきたい」と語った丸選手。開幕に向けても「監督に頭から使いたいなと思ってもらえるような内容であったり、結果を出したい」とし、「1試合いい活躍ができてもそれは意味ないわけで。長いシーズン143試合出続けられる体の体力であったり、ケアとかもそうですけど、そういったところも含めて、このキャンプでしっかり準備しなきゃいけない」と意気込みました。