タレント小川菜摘（63）が17日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。自身を初対面で「メスゴリ」と呼んだ芸人について語った。

パーソナリティーのナイツ塙宣之から「この前くっきー！さんのYouTube見たんですけど、ひどかったですね」と聞かれると、小川はあきれたように「ひどいでしょう？あの人」。野性爆弾くっきー！のYouTubeチャンネルで2人がデートした企画のことで、小川はくっきー！との出会いについて「あの人がまだ東京に出てくる前というか、そんなにまだまだ知名度がない時に私が大阪で番組をやっていて。そこでちょっとしたゲストとして来た時に初めましてだったの」と振り返った。

また「楽屋で初めましてって言おうと思ったら、『おう、おはようメスゴリ』って言われて。初対面でだよ？」とあぜん。「私もう、爆笑しちゃって」と、それがおかしくてたまらない様子で笑った。

さらに「面白くて。そっから大好きで。彼は今も昔も変わらずあの芸風でいてね。やっとくっきー！の時代が来たじゃない、今。うれしくて。たまにご飯行ったりする仲なんです」と現在の人気ぶりを喜んだが、「それで『僕のYouTube出てくださいよ』ってなって、いいよいいよって言ったらあの扱いですよ」とクレームを付けた。

小川は「すっごい雨の中外で洗車させられたの。4回も」と笑い、「私をデートでもてなす企画なのに、全部自分がやりたいことなの。ギター買いに行ったり。で、私に金を出させようとしたり。むちゃくちゃだよね」とあきれつつも楽しくてたまらない様子だった。