りんごちゃん、“別人級”黒髪ショートの男装ショット公開「かっこよすぎて二度見」「韓国アイドルみたい」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/17】ものまねタレントのりんごちゃんが2月16日、自身のInstagramを更新。黒髪ショートの男装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳ものまねタレント「一瞬誰かと」韓国アイドル風男装ショット
りんごちゃんは「りんごくん」と添え、黒髪ショートの男装ショットを公開。アイメイクやチークも施しており、黒のジャージ姿でダンスを踊る様子が収められている。
この投稿にファンからは「別人級」「かっこよすぎて二度見した」「一瞬誰かと思った」「男前」「韓国アイドルみたい」「可愛くてかっこいい」「どんなヘアスタイルも似合う」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
