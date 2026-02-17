平野綾、大胆スリット入り黒ドレス姿にファンうっとり「見とれてしまう」「大人っぽくて印象変わる」
【モデルプレス＝2026/02/17】声優・歌手の平野綾が2月16日、自身のInstagramを更新。コンサート衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳美人声優「大人っぽくて印象変わる」大胆スリットで美脚見せ
平野は「今回のお衣装はこちら！セトリも合わせて」と添えて、14日・15日に開催された数々のミュージカルを生み出した作曲家のシルヴェスター・リーヴァイの生誕80年を記念したコンサート「Concert for LEVAY〜Happy 80th Birthday〜」のセットリストと着用した3種類の衣装姿を投稿。色白な脚がチラリとのぞく大胆なスリットが入った黒のロングドレス姿などを披露した。
衣装については「作品で着ていた役のお衣装のイメージに合わせて用意していただきました！」と自身がミュージカルに出演した際の役柄に合わせたことを明かし、「髪飾りも、ヘアメイクの冨岡さんが全部作ってくださったんです ありがとうございました」と感謝をつづっている。
この投稿には「スタイル抜群」「見とれてしまう」「着こなせるのすごい」「まさに役のイメージ」「大人っぽくて印象変わる」「破壊力すごい」「美しいです」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳美人声優「大人っぽくて印象変わる」大胆スリットで美脚見せ
◆平野綾「Concert for LEVAY 〜Happy 80th Birthday〜」衣装姿を公開
平野は「今回のお衣装はこちら！セトリも合わせて」と添えて、14日・15日に開催された数々のミュージカルを生み出した作曲家のシルヴェスター・リーヴァイの生誕80年を記念したコンサート「Concert for LEVAY〜Happy 80th Birthday〜」のセットリストと着用した3種類の衣装姿を投稿。色白な脚がチラリとのぞく大胆なスリットが入った黒のロングドレス姿などを披露した。
◆平野綾の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「見とれてしまう」「着こなせるのすごい」「まさに役のイメージ」「大人っぽくて印象変わる」「破壊力すごい」「美しいです」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】