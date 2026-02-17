辻希美「洗濯物踏んでますよ」第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのお茶目ショットに反響「子育てあるあるな光景」「ほっこり」
【モデルプレス＝2026/02/17】タレントの辻希美が2月17日、自身の公式ブログを更新。第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんが家事の最中に見せた可愛らしい姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「笑顔に癒やされた」第5子が洗濯物を踏むお茶目な姿
辻は「洗濯物踏んでますよ？！笑」と、日常のワンシーンを公開。家事の最中に洗濯物の上に乗り上げてしまった夢空ちゃんの姿を載せ、「笑」とツッコミを入れながらも、成長を感じさせる愛らしい行動を見守る様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃんの笑顔に癒やされた」「お茶目で可愛い」「子供あるあるな光景に親近感を覚えます」「お腹の下に洗濯物があるのが面白くて笑ってしまいました」「どんどん成長していて目が離せませんね」「辻さんの温かいツッコミにほっこりします」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、第5子・夢空ちゃんの微笑ましい日常を公開
◆辻希美の投稿に反響
