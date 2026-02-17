コウケンテツ流！だし不要なのに濃厚本格味の『豚バラクッパ』全部家にある材料で完成
韓国料理が恋しくなったら、まずはこの一杯。
人気料理家・コウケンテツさんに教わるのは、家にある材料で気軽に作れる『豚バラクッパ』。炒めた豚バラのうまみが溶け込んだ、やさしくもコクのある味わいのスープが絶品。野菜もたっぷりで、食べ応え満点です。
『豚バラクッパ』のレシピ
材料（2人分）
豚バラかたまり肉……200g
ねぎ……1/2本
大根……150g（約4cm）
にんじん……1/2本（約75g）
生しいたけ……2個
溶き卵……1個分
にんにく……2かけ
〈三つ葉のジャン〉
三つ葉……1株
白いりごま……小さじ1/2
しょうゆ……大さじ1/2
塩……少々（豚肉用）、少々（仕上げ用）
ごま油……大さじ1
みりん……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
酒……1/2カップ
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
ねぎは幅1cmの斜め切りにする。大根、にんじんは皮をむき、にんじんは長さ4cmほどに切る。ともに縦に幅1cmに切ってから、縦に薄切りにする。しいたけは石づきを切って薄切りにする。にんにくは横に薄切りにする。三つ葉は長さ2cmに切り、残りのジャンの材料と混ぜる。豚肉は横に幅5mmほどに切り、塩少々をふる。
（2）豚肉を炒めてから煮る
フライパンにごま油を中火で熱し、豚肉、にんにくを入れて炒める。肉の色が変わったら酒と水3と1/2カップを加え、大根、にんじん、しいたけを加えて煮立たせる。アクを取って弱火にし、10分ほど煮る。
（3）調味して仕上げる
ねぎ、みりん、しょうゆを加えて2〜3分煮る。塩少々、粗びき黒こしょうを加えて味をととのえる。火を強めてぐつぐつと煮立たせ、溶き卵を細く回し入れて、ふんわりと固まったら火を止める。器に盛り、ジャンをのせていただく。
POINT
うまみがしっかり出るので、豚バラ肉はぜひかたまり肉で。薄切り肉の場合は、少し多めに300gほど使うと◎。
色とりどりでうまみもたっぷり。ご飯を浸して召しあがれ♪
食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。高1、中1、小2の1男2女の父。