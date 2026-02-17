長谷川あかり流『簡単ポークカレー』ルウなし・カレー粉だから、かろやかで優しい味

『ポークカレー』のレシピ

具は薄切り肉と玉ねぎ、にんじん、じゃがいも。

学校給食のような懐かしい味で

食べたくなったらいつでも作れます。

材料（2〜3人分）

豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……160g

玉ねぎ……1個

にんじん（小）……1本（約80g）

じゃがいも（小）……1個（約80g）

にんにくのすりおろし……1かけ分

しょうがのすりおろし……1かけ分

ローリエ……1枚

カレー粉……大さじ1

温かいご飯……適宜

油※

塩

料理酒（または酒）

小麦粉

みりん

※好みの植物油

作り方

（1）材料を切り、玉ねぎを炒める玉ねぎは縦半分に切ってから縦に幅1cmに切る。にんじん、じゃがいもは皮をむいて乱切りにする。口径約18cmの鍋に油大さじ1を中火で熱し、玉ねぎ、塩ひとつまみを入れて炒める。玉ねぎがほぐれたら料理酒大さじ1を加え、全体が色づくまで炒める。弱めの中火にして小麦粉大さじ2を加え、粉けがなくなるまで炒める。

（2）水を加えて煮る水3カップを少しずつ加え、みりん大さじ1と1/2、にんにく、しょうが、にんじん、じゃがいもを加える。中火にし、煮立ったらローリエを加えてふたをし、10分煮る。一度混ぜて弱火にし、ふたを少しずらしてかけ、さらに10分煮る。豚肉は食べやすく切って塩小さじ1/4をふる。

（3）豚肉、カレー粉を加えて煮る

豚肉を加えて混ぜ、ふたをせずに中火で3分ほど煮る。カレー粉、塩小さじ2/3を加えてよく混ぜる。味をみて塩少々でととのえる。器にご飯を盛り、カレーをかける。

長谷川あかり料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。オレンジページ＆オレンジページnetの連載をまとめた書籍『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』（小社）が好評発売中！X：@akari_hasegawa

オレンジページ刊（『長谷川あかりの「あたらしい」きほんの料理』）