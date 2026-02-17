今日17日は、関東では気温が10℃に届かず、真冬の寒さとなりました。明日18日は関東も寒さがゆるみ、この時期らしい気温となりそうです。3連休は全国的に気温が上昇します。関東から西では20℃以上の暖かさの所もあるでしょう。急速な雪どけによる雪崩など注意が必要です。

今日17日は関東で10℃届かず 真冬の寒さ

今日17日の最高気温は多くの所で、平年並みか平年より低くなりました。

午後3時までの最高気温は、新潟市で5.7℃、大阪市で11.5℃とこの時期らしい寒さとなりました。

日差しが控えめだった関東は、東京都心で9.0℃、宇都宮市で7.5℃と、昨日より大幅に低く、真冬並みの寒さとなりました。





一方、北海道は昨日16日より3℃くらい高く、札幌市では3.6℃と3月中旬並みでした。

3連休は20℃以上も 雪どけによるなだれ・落雪注意

明日18日は北日本や北陸で午後から雪や雨が降り、沿岸を中心に風も強まるでしょう。

関東から西は広く晴れる見込みです。明日18日は、関東も朝から日が差して寒さが緩み、この時期らしい気温となるでしょう。

19日は再び寒さが戻りますが、20日以降は気温が右肩上がりとなりそうです。

21日から23日にかけての3連休は、各地で日ごとに気温が上昇します。3連休中日の22日は東海から九州の広い範囲で20℃を超えて、連休最終日の23日は、関東でも広く20℃以上となり、4月下旬から5月上旬並みの暖かさになるでしょう。スギ花粉の飛散がいよいよ本格化しそうです。服装選びに気を付けて、花粉の対策も忘れずに行うと良さそうです。



また、雪の多い所では、雪どけが急速に進みます。なだれや落雪に十分な注意が必要です。