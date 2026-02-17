ポンド売り強まる、英雇用統計が弱含む＝ロンドン為替



一連の英雇用関連指標が弱含んだことを受けて、ポンドが売られている。ポンドドルは1.3610付近から一時1.3579付近まで下落。ポンド円も本日安値を207.60付近に更新。対ユーロでもポンドが売られている。



10-12月の英ＩＬＯ失業率は5.2％と前回の5.1％から悪化した。同雇用者数増減は5.2千人増と前回の8.2千人増から伸びが鈍化した。１月失業保険申請件数は2.86万件と前回の2.7千件（1.79万件から下方修正）から増加した。



GBP/USD 1.3579 GBP/JPY 207.66 EUR/GBP 0.8717

