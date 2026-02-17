山形県内で、「簡単に稼げる」とうたうメールやSNSのメッセージをきっかけにした特殊詐欺被害が相次いで発生しました。県警は、不審な勧誘には応じず、すぐに警察や家族に相談するよう注意を呼びかけています。



新庄市では2025年12月、60代の男性がパソコンに届いた「月収120万円が一切何もせず受け取れる」などとするメールを信用し、会員登録を行いました。男性は案内に従い、2026年1月6日にサイト上で提示された口座へ会員登録料として40万円を振り込みましたが、その後メールの差出人らと連絡が取れなくなりました。不審に思い警察へ相談し、詐欺被害が判明しました。

長井市では1月、40代の男性がSNS「X」に届いた「当選おめでとうございます。お金をあげます」とのメッセージを受け取り、案内されたLINEアカウントを登録しました。男性は、紹介された「動画再生数を増やす副業」を始めサイト上で暗号資産を購入して売却するという作業をしていました。すると、「暗号資産の購入手続きにミスがあった」などと指摘され、補填名目で1月12日から1月20日までの間に5回、計166万円を振り込みました。家族に相談したことで詐欺と判明しました。

県警によりますと、SNSやメールで「簡単に稼げる」などと誘い、登録料名目などで金銭をだまし取る架空料金請求詐欺が多発しています。安易に大金が得られる話はなく、金銭を要求された場合はすぐに相談するよう呼びかけています。