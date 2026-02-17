【「ちいかわだらけくじ」「ハチワレだらけくじ」】 2月24日11時より販売開始 価格：1回1,100円 発送時期：7月下旬頃より順次発送予定

グレイ・パーカー・サービスは、同社が運営するオンラインくじサービス「ちいかわマーケット ちいかわくじ」において、「ちいかわだらけくじ」と「ハチワレだらけくじ」を2月24日11時から3月2日23時59分の期間に販売する。価格は各1回1,100円。

今回販売されるのは、何度引いても、ちいかわしか出ない「ちいかわだらけくじ」と、ハチワレしか出ない「ハチワレだらけくじ」。それぞれA賞では、全長40cm超えの「超BIGぬいぐるみ」が景品となっているほか、「ぬいぐるみポシェット」や、「おともだちマスコット」がラインナップされている。

また、本くじを「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入すると、A6サイズのシールシートがプレゼントされる。

□「ちいかわマーケット ちいかわくじ」のページ

【「ちいかわだらけくじ」商品ラインナップ】

A賞：超BIGぬいぐるみ 全2種

磁石でぴたっと！なかよしぬいぐるみ 全1種

B賞：救出！着脱ぬいぐるみ 全1種

C賞：ぬいぐるみポシェット 全2種

D賞：おともだちマスコット 全7種

E賞：全身ぬいぐるみバッジ 全6種

【「ハチワレだらけくじ」商品ラインナップ】

A賞：超BIGぬいぐるみ 全2種

B賞：フェイスクッション 全2種

ぬいぐるみポシェット 全2種

D賞：マスコット 全4種

てくてく全身ぬいぐるみバッジ 全6種

