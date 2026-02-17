アルティーリ運営ブランド『ALTR』からディズニーコレクション登場…2月28日にポップアップイベント開催

2月16日、Bリーグのアルティーリ千葉を運営する株式会社アルティーリが、同社がローンチしたライフスタイルブランド『ALTR』より、ディズニーコレクションを発売することを発表した。

同社は15日に『ALTR』オンラインショップをオープン。「ファッションからグッズ、ホームアイテムまで、スポーツブランドの枠にとらわれない多彩で洗練されたプロダクトを展開。日常に溶け込むデザインを通じて、スポーツが持つエネルギーや創造性を、ライフスタイルの一部として提案していきます」と説明していた。

同ブランド初のプロダクトとして展開される「ディズニーコレクション」は、『不思議の国のアリス』に登場するチェシャ猫と、時代を越えて愛され続けるミッキーマウスをモチーフに採用。現時点で価格やサイズ、カラーなどの詳細は公開されていないが、28日からオンラインショップにて受注販売がスタートする。

なお、受注販売がスタートする28日には、HAKO（千葉県千葉市中央区新田町17-2）にて、ポップアップイベントも開催される。同社は「本リリースを記念し、POPUPイベントを開催いたします。ぜひお手に取ってご覧ください」とコメントを寄せた。

【写真】『ALTR』が発表したディズニーコレクションのイメージ画像