マンチェスター・Cとニューカッスルが激突!! FA杯5回戦の組み合わせが決定!!
イングランドサッカー協会(FA)は16日、FA杯5回戦の組み合わせ抽選会を開催した。5回戦は3月上旬に行われる予定だ。
MF遠藤航が所属するリバプールはウォルバーハンプトン、MF田中碧が所属するリーズはノリッジ(2部)、MF松木玖生が所属するサウサンプトン(2部)はフルハムと対戦。また、ニューカッスルvsマンチェスター・シティ、ウエスト・ハムvsブレントフォードがプレミア勢対決となった。
なお、4回戦未消化分のポート・ベイル(3部)vsブリストル・シティ(2部)は3月3日に開催され、勝者はサンダーランドと対戦する。
以下、5回戦の組み合わせ
フルハムvsサウサンプトン(2部)
ポート・ベイル(3部)vsブリストル・シティ(2部)の勝者vsサンダーランド
ニューカッスルvsマンチェスター・シティ
リーズvsノリッジ(2部)
マンスフィールド(3部)vsアーセナル
ウォルバーハンプトンvsリバプール
レクサム(2部)vsチェルシー
ウエスト・ハムvsブレントフォード
