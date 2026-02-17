　イングランドサッカー協会(FA)は16日、FA杯5回戦の組み合わせ抽選会を開催した。5回戦は3月上旬に行われる予定だ。

　MF遠藤航が所属するリバプールはウォルバーハンプトン、MF田中碧が所属するリーズはノリッジ(2部)、MF松木玖生が所属するサウサンプトン(2部)はフルハムと対戦。また、ニューカッスルvsマンチェスター・シティ、ウエスト・ハムvsブレントフォードがプレミア勢対決となった。

　なお、4回戦未消化分のポート・ベイル(3部)vsブリストル・シティ(2部)は3月3日に開催され、勝者はサンダーランドと対戦する。

　以下、5回戦の組み合わせ

フルハムvsサウサンプトン(2部)

ポート・ベイル(3部)vsブリストル・シティ(2部)の勝者vsサンダーランド

ニューカッスルvsマンチェスター・シティ

リーズvsノリッジ(2部)

マンスフィールド(3部)vsアーセナル

ウォルバーハンプトンvsリバプール

レクサム(2部)vsチェルシー

ウエスト・ハムvsブレントフォード