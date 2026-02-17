　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61129.21　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
59633.00　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59049.42　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
57510.39　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
57372.34　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57267.83　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
56994.87　　6日移動平均線

56566.49　　★日経平均株価17日終値

55971.36　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62　　均衡表転換線(日足)
54902.66　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
54602.11　　均衡表基準線(日足)
54432.33　　25日移動平均線
54341.23　　新値三本足陰転値
53998.64　　均衡表転換線(週足)
53615.47　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52893.30　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52537.49　　13週移動平均線
51753.70　　75日移動平均線
51354.27　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50972.57　　均衡表雲上限(日足)
50436.09　　均衡表雲下限(日足)
50172.32　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13　　均衡表基準線(週足)
49858.60　　26週移動平均線
49815.24　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47807.15　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46101.73　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45441.98　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45211.61　　200日移動平均線
42344.86　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38587.99　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.92(前日83.17)
ST.Slow(9日)　　82.70(前日87.13)

ST.Fast(13週)　 88.19(前日89.12)
ST.Slow(13週)　 87.89(前日88.20)

［2026年2月17日］

株探ニュース