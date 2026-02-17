

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61129.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)

59633.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59049.42 ボリンジャー:＋3σ(25日)

57510.39 ボリンジャー:＋2σ(25日)

57372.34 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57267.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)

56994.87 6日移動平均線



56566.49 ★日経平均株価17日終値



55971.36 ボリンジャー:＋1σ(25日)

55482.62 均衡表転換線(日足)

54902.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)

54602.11 均衡表基準線(日足)

54432.33 25日移動平均線

54341.23 新値三本足陰転値

53998.64 均衡表転換線(週足)

53615.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52893.30 ボリンジャー:-1σ(25日)

52537.49 13週移動平均線

51753.70 75日移動平均線

51354.27 ボリンジャー:-2σ(25日)

50972.57 均衡表雲上限(日足)

50436.09 均衡表雲下限(日足)

50172.32 ボリンジャー:-1σ(13週)

49925.13 均衡表基準線(週足)

49858.60 26週移動平均線

49815.24 ボリンジャー:-3σ(25日)

47807.15 ボリンジャー:-2σ(13週)

46101.73 ボリンジャー:-1σ(26週)

45441.98 ボリンジャー:-3σ(13週)

45211.61 200日移動平均線

42344.86 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38587.99 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 75.92(前日83.17)

ST.Slow(9日) 82.70(前日87.13)



ST.Fast(13週) 88.19(前日89.12)

ST.Slow(13週) 87.89(前日88.20)



株探ニュース

