【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61129.21 ボリンジャー:＋3σ(26週)
59633.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59049.42 ボリンジャー:＋3σ(25日)
57510.39 ボリンジャー:＋2σ(25日)
57372.34 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57267.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)
56994.87 6日移動平均線
56566.49 ★日経平均株価17日終値
55971.36 ボリンジャー:＋1σ(25日)
55482.62 均衡表転換線(日足)
54902.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)
54602.11 均衡表基準線(日足)
54432.33 25日移動平均線
54341.23 新値三本足陰転値
53998.64 均衡表転換線(週足)
53615.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)
52893.30 ボリンジャー:-1σ(25日)
52537.49 13週移動平均線
51753.70 75日移動平均線
51354.27 ボリンジャー:-2σ(25日)
50972.57 均衡表雲上限(日足)
50436.09 均衡表雲下限(日足)
50172.32 ボリンジャー:-1σ(13週)
49925.13 均衡表基準線(週足)
49858.60 26週移動平均線
49815.24 ボリンジャー:-3σ(25日)
47807.15 ボリンジャー:-2σ(13週)
46101.73 ボリンジャー:-1σ(26週)
45441.98 ボリンジャー:-3σ(13週)
45211.61 200日移動平均線
42344.86 ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62 均衡表雲上限(週足)
38587.99 ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 75.92(前日83.17)
ST.Slow(9日) 82.70(前日87.13)
ST.Fast(13週) 88.19(前日89.12)
ST.Slow(13週) 87.89(前日88.20)
［2026年2月17日］
株探ニュース