[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1733銘柄・下落1200銘柄（東証終値比）
2月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3026銘柄。東証終値比で上昇は1733銘柄、下落は1200銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが116銘柄、値下がりは104銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4599> ステムリム 325 +20（ +6.6%）
2位 <3323> レカム 103 +5（ +5.1%）
3位 <7064> ハウテレ 1274.9 +54.9（ +4.5%）
4位 <3778> さくらネット 2935 +104（ +3.7%）
5位 <3719> ＡＩストーム 285 +10（ +3.6%）
6位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 88 +3（ +3.5%）
7位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
8位 <5856> ＬＩＥＨ 24.7 +0.7（ +2.9%）
9位 <3446> Ｊテック・Ｃ 2544 +69（ +2.8%）
10位 <7059> コプロＨＤ 1016 +25（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8964> フロンティア 79000 -11500（ -12.7%）
2位 <7091> リビングＰＦ 1119.1 -50.9（ -4.4%）
3位 <9162> ブリーチ 246.9 -8.1（ -3.2%）
4位 <3997> Ｔワークス 553 -17（ -3.0%）
5位 <1436> グリーンエナ 2611 -70（ -2.6%）
6位 <4960> ケミプロ 831 -22（ -2.6%）
7位 <6731> ピクセラ 40 -1（ -2.4%）
8位 <4766> ピーエイ 246 -6（ -2.4%）
9位 <2934> ジェイフロ 1327 -32（ -2.4%）
10位 <3976> シャノン 370.1 -8.9（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 650 +9.8（ +1.5%）
2位 <5301> 東海カーボン 1041.7 +12.7（ +1.2%）
3位 <5101> 浜ゴム 6789.8 +77.8（ +1.2%）
4位 <6532> ベイカレント 4394.3 +50.3（ +1.2%）
5位 <1808> 長谷工 3267.9 +34.9（ +1.1%）
6位 <3099> 三越伊勢丹 2990.7 +31.7（ +1.1%）
7位 <5332> ＴＯＴＯ 6086.2 +61.2（ +1.0%）
8位 <6301> コマツ 7675.9 +73.9（ +1.0%）
9位 <7201> 日産自 468 +4.2（ +0.9%）
10位 <7733> オリンパス 1575 +12.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 5583.4 -51.6（ -0.9%）
2位 <2413> エムスリー 1576 -14.0（ -0.9%）
3位 <4506> 住友ファーマ 3156 -28.0（ -0.9%）
4位 <5831> しずおかＦＧ 2955.4 -26.1（ -0.9%）
5位 <8830> 住友不 4800.2 -41.8（ -0.9%）
6位 <8309> 三井住友トラ 5466.9 -47.1（ -0.9%）
7位 <7453> 良品計画 3500 -30.0（ -0.8%）
8位 <3407> 旭化成 1715.9 -14.6（ -0.8%）
9位 <5406> 神戸鋼 2225 -17.5（ -0.8%）
10位 <3086> Ｊフロント 2580.1 -19.4（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4599> ステムリム 325 +20（ +6.6%）
2位 <3323> レカム 103 +5（ +5.1%）
3位 <7064> ハウテレ 1274.9 +54.9（ +4.5%）
4位 <3778> さくらネット 2935 +104（ +3.7%）
5位 <3719> ＡＩストーム 285 +10（ +3.6%）
6位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 88 +3（ +3.5%）
7位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
8位 <5856> ＬＩＥＨ 24.7 +0.7（ +2.9%）
9位 <3446> Ｊテック・Ｃ 2544 +69（ +2.8%）
10位 <7059> コプロＨＤ 1016 +25（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8964> フロンティア 79000 -11500（ -12.7%）
2位 <7091> リビングＰＦ 1119.1 -50.9（ -4.4%）
3位 <9162> ブリーチ 246.9 -8.1（ -3.2%）
4位 <3997> Ｔワークス 553 -17（ -3.0%）
5位 <1436> グリーンエナ 2611 -70（ -2.6%）
6位 <4960> ケミプロ 831 -22（ -2.6%）
7位 <6731> ピクセラ 40 -1（ -2.4%）
8位 <4766> ピーエイ 246 -6（ -2.4%）
9位 <2934> ジェイフロ 1327 -32（ -2.4%）
10位 <3976> シャノン 370.1 -8.9（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 650 +9.8（ +1.5%）
2位 <5301> 東海カーボン 1041.7 +12.7（ +1.2%）
3位 <5101> 浜ゴム 6789.8 +77.8（ +1.2%）
4位 <6532> ベイカレント 4394.3 +50.3（ +1.2%）
5位 <1808> 長谷工 3267.9 +34.9（ +1.1%）
6位 <3099> 三越伊勢丹 2990.7 +31.7（ +1.1%）
7位 <5332> ＴＯＴＯ 6086.2 +61.2（ +1.0%）
8位 <6301> コマツ 7675.9 +73.9（ +1.0%）
9位 <7201> 日産自 468 +4.2（ +0.9%）
10位 <7733> オリンパス 1575 +12.5（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6302> 住友重 5583.4 -51.6（ -0.9%）
2位 <2413> エムスリー 1576 -14.0（ -0.9%）
3位 <4506> 住友ファーマ 3156 -28.0（ -0.9%）
4位 <5831> しずおかＦＧ 2955.4 -26.1（ -0.9%）
5位 <8830> 住友不 4800.2 -41.8（ -0.9%）
6位 <8309> 三井住友トラ 5466.9 -47.1（ -0.9%）
7位 <7453> 良品計画 3500 -30.0（ -0.8%）
8位 <3407> 旭化成 1715.9 -14.6（ -0.8%）
9位 <5406> 神戸鋼 2225 -17.5（ -0.8%）
10位 <3086> Ｊフロント 2580.1 -19.4（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース