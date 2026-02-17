　2月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3026銘柄。東証終値比で上昇は1733銘柄、下落は1200銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが116銘柄、値下がりは104銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4599>　ステムリム　　　　　325　　 +20（　+6.6%）
2位 <3323>　レカム　　　　　　　103　　　+5（　+5.1%）
3位 <7064>　ハウテレ　　　　 1274.9　 +54.9（　+4.5%）
4位 <3778>　さくらネット　　　 2935　　+104（　+3.7%）
5位 <3719>　ＡＩストーム　　　　285　　 +10（　+3.6%）
6位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　 88　　　+3（　+3.5%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
8位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 24.7　　+0.7（　+2.9%）
9位 <3446>　Ｊテック・Ｃ　　　 2544　　 +69（　+2.8%）
10位 <7059>　コプロＨＤ　　　　 1016　　 +25（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8964>　フロンティア　　　79000　-11500（ -12.7%）
2位 <7091>　リビングＰＦ　　 1119.1　 -50.9（　-4.4%）
3位 <9162>　ブリーチ　　　　　246.9　　-8.1（　-3.2%）
4位 <3997>　Ｔワークス　　　　　553　　 -17（　-3.0%）
5位 <1436>　グリーンエナ　　　 2611　　 -70（　-2.6%）
6位 <4960>　ケミプロ　　　　　　831　　 -22（　-2.6%）
7位 <6731>　ピクセラ　　　　　　 40　　　-1（　-2.4%）
8位 <4766>　ピーエイ　　　　　　246　　　-6（　-2.4%）
9位 <2934>　ジェイフロ　　　　 1327　　 -32（　-2.4%）
10位 <3976>　シャノン　　　　　370.1　　-8.9（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　650　　+9.8（　+1.5%）
2位 <5301>　東海カーボン　　 1041.7　 +12.7（　+1.2%）
3位 <5101>　浜ゴム　　　　　 6789.8　 +77.8（　+1.2%）
4位 <6532>　ベイカレント　　 4394.3　 +50.3（　+1.2%）
5位 <1808>　長谷工　　　　　 3267.9　 +34.9（　+1.1%）
6位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2990.7　 +31.7（　+1.1%）
7位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 6086.2　 +61.2（　+1.0%）
8位 <6301>　コマツ　　　　　 7675.9　 +73.9（　+1.0%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　468　　+4.2（　+0.9%）
10位 <7733>　オリンパス　　　　 1575　 +12.5（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6302>　住友重　　　　　 5583.4　 -51.6（　-0.9%）
2位 <2413>　エムスリー　　　　 1576　 -14.0（　-0.9%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 3156　 -28.0（　-0.9%）
4位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2955.4　 -26.1（　-0.9%）
5位 <8830>　住友不　　　　　 4800.2　 -41.8（　-0.9%）
6位 <8309>　三井住友トラ　　 5466.9　 -47.1（　-0.9%）
7位 <7453>　良品計画　　　　　 3500　 -30.0（　-0.8%）
8位 <3407>　旭化成　　　　　 1715.9　 -14.6（　-0.8%）
9位 <5406>　神戸鋼　　　　　　 2225　 -17.5（　-0.8%）
10位 <3086>　Ｊフロント　　　 2580.1　 -19.4（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース