２月１７日昼前、札幌市西区で共同住宅が燃える火事があり、住人とみられる７０代の女性が病院に搬送されました。



現場近くには保育園などもあり、周辺は一時騒然としました。



爆発音が聞こえ、窓からは炎と黒煙が噴き出しています。



（藤得記者）「火事の現場です。窓からは煙が立ち込め、消防による消火活動も続いています」



火事があったのは、札幌市西区二十四軒４条３丁目付近の共同住宅です。





午前１１時すぎ、通行人から「爆発し、建物から黒煙」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ２時間半後にほぼ消し止められましたが、住人とみられる７０代の女性が意識のある状態で病院に搬送されたということです。

現場は地下鉄琴似駅からおよそ４００メートル離れた住宅街で、近くには保育園や病院などがある場所でした。



保育園によりますと、当時８０人ほどの園児がいましたが、近くの施設に避難して、全員けがはないということです。



（保育園の職員）「外を見たら煙が出ていたのですぐ訓練通りに逃げた」



（園児の保護者）「保育園の前にちょっとガラスが散らばっているのは見ました。特にパニックになっているとかそういうのはなかったです」



警察と消防によりますと、共同住宅の２階の燃え方が激しいということで、詳しい出火原因を調べています。