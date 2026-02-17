1児の父・アンガールズ山根、手作りの“簡単”煮込み料理を披露「美味しそう」「奥さん羨ましい」「山根さん天才」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りの煮込み料理を披露した。
【写真】「奥さん羨ましい」アンガールズ山根が披露した手作りの“チキントマト煮込み”
山根は「チキントマト煮込み」と紹介。「白菜入れてみた」と、定番のトマト煮に季節の野菜を加える工夫を明かし、「簡単」「美味かった〜」と満足げに振り返った。
コメント欄には「美味しそう」「いい感じに煮込まれてますね」「お腹空いてきました！山根さん天才」「すごい」「奥さん羨ましい」「クタクタ白菜美味しいね♪」などの声が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。2015年5月に第1子長女の誕生を報告した。
