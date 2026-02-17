ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会12日目の17日、フィギュアスケートペアのりくりゅうペアが金メダルを獲得し、冬季最多タイの18個のメダルとなりました。

ここまで金3、銀5、銅9で17個のメダルを獲得してきたチームジャパン。

大会12日目の現地17日のフィギュアスケートペアフリーでは、三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”が158.13点をマークし、世界歴代最高得点で大逆転の金メダルを獲得。2022年の北京五輪に並ぶ18個目に到達しました。

冬季最多更新も目前に迫る日本代表。大会13日目では、スノーボード女子ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛選手が2種目目となるスノーボード女子・スロープスタイルで予選2位通過、同大会2個目のメダルを狙います。

また、スキー・ノルディック複合個人ラージヒルでは前回北京五輪で銅メダルの渡部暁斗選手が二大会連続メダルを目指します。

▽日本過去の冬季オリンピックメダル総数トップ418個(金4、銀5、銅9) 2026年ミラノ・コルティナ五輪(大会12日終了時点)18個(金3、銀7、銅8) 2022年北京大会13個(金4、銀5、銅4) 2018年平昌大会10個(金5、銀1、銅4) 1998年長野大会