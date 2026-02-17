鈴木おさむ、“りくりゅう”ペアの活躍を受け疑問→驚き「8ヶ月近く。ずっと。」
お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が17日、自身のXを更新。“りくりゅう”ペアの金メダル獲得を受け、プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成（38）から聞いたというエピソードを明かした。
【画像】2023年の“りくりゅう”三浦璃来&木原龍一
同日、フジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）に出演。番組は冒頭から、ミラノ・コルディナ冬季五輪、フィギュアスケートペアフリーで金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手を大特集。解説者として織田が出演していた。
鈴木は投稿で「今日、織田信成さんに聞いた話」とし、「りくりゅうペアの優勝を受けて聞いてみた。フィギアのフリー演目。演目決めてからいつくらいからそれをずっと練習するのか？と。おそらく昨年の4月か5月に演目を決めて、そこからずっと練習するらしい。8ヶ月近く。ずっと。すごい…」とつづった。
