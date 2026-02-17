¾·ÂÔÁª¼ê¤ËÁ°ÅÄÊæÆî¡¢º´Æ£ÁáÌé²À¡¡Ì¾¸Å²°¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼ÅÄÃæ´õ¼Â
¡¡Ì¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê3·î8Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥äÈ¯Ãå¡Ë¤Î¾·ÂÔÁª¼ê¤¬17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÁ°ÅÄÊæÆî¡ÊÅ·Ëþ²°¡Ë¡¢Á°²ó2°Ì¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Îº´Æ£ÁáÌé²À¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¡¢Á°²ó½÷²¦¥·¥§¥¤¥é¡¦¥Á¥§¥×¥¥ë¥¤¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÊÍèÇ¯10·î¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢º£Ç¯9·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½Áª¹Í¤â·ó¤Í¤ë¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¹â²¬¼÷À®¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ1500¥á¡¼¥È¥ë¤ä5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Áö¤ë¡£