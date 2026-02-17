競泳男子で２０１６年リオ五輪銅メダルの瀬戸大也（３１）との離婚を１０日に発表した、飛び込み女子元世界選手権代表の馬淵優佳さん（３１）が１７日、ＭＢＳの報道・情報番組「よんチャンＴＶ」に生出演。離婚発表後初めてのＴＶ生出演となったが、笑顔でミラノ・コルティナ五輪などについてコメントした。

フィギュアスケート・ペアで、ショートプログラム（ＳＰ）５位からの大逆転で金メダルに輝いた、りくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来について「ほんっとに涙なくしては見られなかったですし、私も（飛び込みで）同じ採点競技なので、ショートのミス…その時の苦しみが、すっごくよく分かるんですよ」と話し、「演技の前後も２人の絆がかいまみえて、よけい感動する、心が動かされる…人と人っていいよな〜って、そういう気持ちになるのが、本当に素晴らしいなと思いました」と笑顔で話した。

馬淵は瀬戸と２０１７年５月に結婚。１８年６月、２０年３月に２女児をもうけたが、今月１０日に離婚成立を発表した。自身は２４年２月に現役引退した。