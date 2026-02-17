歌手の近藤真彦が2月15日に自身のInstagramを更新。盟友でギタリストの野村義男との部屋飲みツーショットを公開し、ファンからは歓声があがっている。

2人は1979年10月から放送された大ヒットドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）の生徒役で共演し、同じく同ドラマで共演した田原俊彦と3人で「たのきんトリオ」として活躍した。

近藤は《使用前使用後（笑）》とつづり、《よっちゃんさんとライブツアーナウ！残すとこ福岡と羽田 今年は4ヶ所しか出来ませんでしたが 毎回盛り上がり過ぎて（笑） ステージ終わり久々の部屋飲み！ で使用前使用後（笑）》と投稿。ホテルの部屋らしき場所で、お酒を飲む前と飲んだ後の2枚のツーショットを添えた。飲む前の写真は2人とも爽やかな笑顔だが、飲んだ後の写真では近藤は白目をむき、野村も左目を閉じ、右目が半開きという2人とも“変顔”状態。

これにはファンから

《いつまでも仲良し 最高ですね》

《部屋飲み楽しそう！仲良しで素敵》

《ヨッちゃん、マッチ、若い頃もかっこよかったけど、いまも、かっこよく、おじさんになったよね》

などと歓びの声が寄せられている。

2人は「MasahikoとYoshio Live Tour 2026」でライブツアー中。2月7日・8日の大阪公演のあと、2月14日と15日は愛知で2公演を終えている。

近藤といえば、2月8日に自身のInstagramで、2月1日に和歌山で開催された「第28回紀州口熊野マラソン」に長男と参加したことを報告し、親子ツーショットも公開したことが注目を集めた。

1994年に一般女性と結婚した近藤は、2007年に長男が誕生した。しかし、これまで表舞台で“父”としての顔を見せる機会は少なかった。

芸能担当記者が言う。

「旧ジャニーズ事務所には、結婚している所属タレントも多かったですが、公の場で家族について話すことは少なく、子どもと一緒に撮影した写真をテレビやSNSで公開することも稀でした。近藤さんは2020年『週刊文春』で不倫を報じられ無期限活動休止処分となり、2021年に事務所を退所したこともあり、家族の話から遠ざかっていたのです」

2月8日の投稿は、異例の親子ツーショット写真となったわけが、近藤には少し前から“変化”が見られていたという。

「2024年ごろから、バラエティ番組で子育てについて語ることが増えたのです。近藤さんが2025年6月に、情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）に出演した際、息子が高校3年生になり、周囲から芸能界入りするか聞かれ、悩んでいることを明かしました。同年12月の『飯島直子の今夜一杯いっちゃう?』（BSフジ）でも同様のエピソードを披露し、MCの飯島直子さんから息子の芸能界入りに賛成するか聞かれて、『もちろん。やりたいことをやらせてあげたい』と、答えていたのです。たびたび、“芸能界入り”を匂わせるなか、SNSで親子の写真もアップするなど、近藤さんの心境も変化しているのかもしれません」（同前）

近藤だけでなくファンも近藤ジュニアの芸能界入りを期待しているかもしれない。