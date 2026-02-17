確執騒動のベッカム家、バレンタインにラブラブフォトをそれぞれ公開 ハーパーは兄たちにメッセージ
デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカムと長男ブルックリンの対立が報じられるベッカム家。バレンタインデーには、家族それぞれがパートナーとの愛を確かめ合うかのように写真を公開した。デヴィッドとヴィクトリア、ブルックリン、次男ロメオ、三男クルスがそれぞれのパートナーとのラブラブショットをインスタグラムに投稿。一方、末っ子のハーパーは、3人の兄たちに和解を望むようなメッセージを発信した。
【写真】ブルックリンは妻二コラとの親密写真 デヴィッドは若かりし日の夫婦写真をバレンタインに投稿
先月インスタグラム・ストーリーズにて両親への不満をぶちまけ、妻ニコラ・ペルツが実家に不当に扱われたと糾弾して注目を集めたブルックリン。上半身裸で妻ニコラ・ペルツと横たわり、キスをするモノクロのセルフィーとともに、「バレンタインおめでとう、ベイビー。毎年君を僕のバレンタインと呼べる僕は世界一ラッキーな人間だ。君が思うよりも愛している。一生君を守り抜き、愛し続ける」と熱いメッセージを公開した。
ベッカム家はというと、デヴィッドは「僕の永遠のバレンタイン。愛しているよ、ヴィクトリア」と添えて、2000年に撮影されたものとみられる、ブロンドのショートヘアのヴィクトリアと坊主頭デヴィッドがポーズを取る写真を公開。ヴィクトリアも「デートナイト」と綴り、赤いドレスとタキシードで正装した2ショットをシェアし、ファンから「ゴージャス」「輝いている」「王族カップル」などと称賛された。また、デヴィッドがサーの称号を授与されたことを受け、「サー＆レディ・バレンタイン」といった反応も寄せられた。
ロメオは、モデルでDJの恋人キム・ターンブルに抱きしめられてキスされるセルフィーを公開し、シンプルにハートの絵文字を二つ添えた。また、つい先日ブルックリンを含む兄弟が仲良く写る写真をインスタグラムで公開しており、歩み寄りを示したのでは？と囁かれたクルスは、10歳年上の歌手の恋人ジャッキー・アポステルと写るプライベート感満載の写真の数々を披露。「ジャッキ―、君は僕の運命の人。心から愛しているよ。皆さんハッピー・バレンタイン」とピースフルに綴った。
さらにPEOPLEによると、末っ子のハーパーは非公開の自身のアカウントで、3人の兄とプールで撮影したた写真をアップ。ロメオがハーパーの投稿をインスタグラム・ストーリーズでシェアし、ロメオとクルスが肩を組み、ハーパーがブルックリンに抱きつく写真には「皆の事が大好き。言葉では言い表せない」とメッセージが綴られていた。
引用：「ブルックリン・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠davidbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
「ロメオ・ベッカム」Instagram（＠romeobeckham）
「クルス・ベッカム」Instagram（＠cruzbeckham）
