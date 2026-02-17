亀梨和也主演『ストーブリーグ』Lemino・WOWOWで3.28スタート 葉山奨之、INI木村柾哉ら追加キャストも解禁！
亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』（Lemino・WOWOW）の放送・配信開始日が3月28日と決まった。また、追加キャストとして、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼らの出演が発表され、キービジュアルと人物相関図が解禁となった。
【写真】『ストーブリーグ』登場人物たちの関係がわかる相関図
本作は、2019年に韓国SBSで放送された同名ヒューマンドラマの日本リメーク版。野球未経験のGMが、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフシーズンの球団運営フロント陣の奮闘劇が描かれる。
韓国版ではナムグン・ミンが主演を務め、最高視聴率20.8%を記録。韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる「第56回百想芸術大賞」テレビ部門でドラマ作品賞をはじめとする多数の賞を受賞した。
日本リメイク版では、亀梨和也が野球未経験ながら大胆な改革を推し進めるプロ野球チーム“ドリームズ”の新GM・桜崎準役、桜崎を支える編成本部長・蒔田理紗役を長濱ねる、そして桜崎の前に立ちはだかる球団社長・根岸壮役を野村萬斎が演じる。監督は、テレビシリーズ＆劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。
今回新たに、桜崎を取り巻く球団運営スタッフ陣として、葉山奨之、梶原善、六角慎司、森優作、中川晴樹、伊藤修子、永野宗典の出演が発表された。
さらに、万年最下位チーム・ドリームズを率いる監督を板尾創路が務める。選手陣には勝地涼、佳久創、谷恭輔、佐藤祐基、そして韓国からの参加となるチャ・ジュノ、堀井新太らが名を連ねる。
また、桜崎が交渉を持ち掛けるライバル球団・バイキングスのGMとして甲本雅裕が出演。加えて、原作韓国ドラマ『ストーブリーグ』からハ・ドグォンのカメオ出演も実現した。
そして、桜崎の抱える過去のカギを握る存在として、弟を木村柾哉（INI）、元妻を矢田亜希子、さらに蒔田の姉を剛力彩芽が演じる。
一方、球団ドリームズを傘下に持つオーナー企業の会長を吉田鋼太郎、会長の息子には安井順平。
また人物相関図が公開され、桜崎を取り巻くフロント陣、監督、選手、家族、オーナー企業との複雑な関係性が明かされた。
ドラマ『ストーブリーグ』は、Lemino・WOWOWにて3月28日より放送・配信（全8話）。
