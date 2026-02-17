奥田民生と吉川晃司のタッグによるユニットOoochie Koochieが3月25日、ライブBlu-ray / DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリースする。同映像作品の初回生産限定盤に特典映像として『Ooochie Koochie TOUR Documentary at HIROSHIMA -2025.12.31-』が収録されることが決定したほか、各CDショップチェーンでの購入者特典絵柄も公開となった。

ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』は、2025年7月に二人の故郷である広島県からスタートした全国ツアー＜Ooochie Koochie TOUR＞から、9月に開催された日本武道館公演が収録されたものだ。

その初回生産限定盤に収録される『Ooochie Koochie TOUR Documentary at HIROSHIMA -2025.12.31-』は、2025年12月31日に行われた＜Ooochie Koochie TOUR追加公演＞である広島グリーンアリーナ公演の模様などを一部織り交ぜながら、二人の故郷・広島の商店街を歩きながらのトーク、大晦日限定の羽織袴での登場シーン、広島弁全開のMC、そしてライブ本編では見ることのできない舞台裏など、貴重な映像が収められる。なお、絵柄が公開された各CDショップでの先着購入者特典は、無くなり次第終了となるとのことだ。

『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』初回盤

『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』通常盤

■ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』

2026年3月25日(水)発売

予約リンク：https://ooochiekoochie.lnk.to/Live_Video

【初回生産限定盤(Blu-ray1枚組)】KSXL-381 ￥8,800(税込)

【通常盤(Blu-ray1枚組)】KSXL-382 ￥7,150(税込)

【初回生産限定盤(DVD1枚組)】KSBL-6396 ￥7,700(税込)

【通常盤(DVD1枚組)】KSBL-6397 ￥6,050(税込)

▼収録内容 ※全形態共通

＜Ooochie Koochie TOUR＞日本武道館公演の模様を収録

01.おちこち

02.Do The Shuffle

03.Three Arrows

04.GOLD

05.片恋ハニー

06.Dancing Queen

07.Let’s Dance

08.マンデー

09.LA VIE EN ROSE

10.Maybe Blue

11.リトルボーイズ

12.ギムレットには早すぎる

13.御免ライダー

14.ショーラー

15.Rock’n Roll Hoochie Koo

16.GIBSON MAN

17.OK

encore

en1.さすらい

en2.Juicy Jungle



▼初回生産限定盤 特典

1.特典映像『Ooochie Koochie Tour Documenntary at HIROSHIMA -2025.12.31-』収録

2.全28Pフォトブック付き

3.三方背BOX & デジパック仕様 Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着 楽天ブックス：オリジナルコンパクトミラー セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ ●購入特典

・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着

※商品名に“Amazon.co.jp限定特典”の記載があるページからの購入のみが対象となります。

・楽天ブックス：オリジナルコンパクトミラー

・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

関連リンク

◆Ooochie Koochie オフィシャルサイト

◆Ooochie Koochie オフィシャルX

◆Ooochie Koochie オフィシャルYouTubeチャンネル