StarFrameに横浜F・マリノスクラブオフィシャル写真登場！公式戦・イベント写真を販売



横浜F・マリノスのオフィシャルスポンサーであるリコーのサービス「StarFrame(スターフレーム)」にて、クラブオフィシャル写真が販売されている。クラブオフィシャルカメラマンによる迫力ある公式戦のプレーシーンや、選手の表情豊かなショットなどを多数掲載。お気に入りの写真を見つけて、思い出の瞬間を手元に残して楽しめる。

額入りの商品も

写真販売サービス「StarFrame」で販売されるのは、横浜F・マリノスの公式戦・イベント写真。

L判〜2L判はフジカラー高級印画紙で届けられる。また、プリントされた写真をホワイトフレーム、アクリル写真立て、モノトーンフレームパネルなどの大きなサイズで額に入れて届ける商品も登場している。デスクに飾ったり壁に掛けたりと、コレクションやギフトの幅が広がる。

試合中のプレーシーンから、選手の自然な表情まで幅広く掲載。歓喜も悔しさも含めお気に入りの写真を見つけてみて。

プリント写真販売は、L判(フジ)、2L判(フジ)、六切。

写真フレーム系商品のサイズは、ホワイトフレーム5×7サイズが127mm×178mm×15mm、アクリル写真立て15×11サイズが150mm×110mm×22mm、モノトーンフレームパネル5×7サイズが195mm×144mm×27mm、モノトーンフレームパネル8×10サイズが267mm×217mm×27mmとなっている。

購入方法をチェック

購入方法を紹介しよう。まずは、写真販売サービス「StarFrame」にアクセス。写真を閲覧・選択し、購入したい写真をカートに入れる。そして、新規会員登録のうえ購入する流れとなる。

会員登録・写真閲覧は無料。写真は登録なしで閲覧できる。無断使用・二次利用防止のため、写真のデータ販売は行っていない。また、同サービスは、パソコン・スマートフォン・タブレットに対応。移動中や試合帰りでも、気軽に写真の閲覧・購入ができる。

詳しい情報は、下記の詳細ページから確認を。

この機会に、「StarFrame」で横浜F・マリノスの選手のお気に入り写真を見つけてみては。

StarFrame 横浜F・マリノス写真販売：https://starframe.ricoh/f-marinos

StarFrame：https://starframe.ricoh

横浜F・マリノス HP：https://www.f-marinos.com

(ソルトピーチ)