【東京都千代田区】東京駅のSDGsイベントで未利用魚「クロダイ」を味わおう！テイクアウトも



福岡県福岡市に本社を構えるベンナーズは、2月21日(土)・22日(日)に東京駅「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」にて開催される、JR東日本クロスステーション主催のSDGsイベント「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」に出展する。

ベンナーズは同イベントにおいて、未利用魚の価値を「食べる」体験を通じて実感できる取り組みを実施するという。

海と茶業の課題に向き合うSDGsイベント

「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」では、未利用魚や水産資源の有効活用といった海における課題と、B級品の廃棄や後継者問題といった茶業における課題に向き合いながら、カフェメニューの提供、物販産直市、啓発映像の放映を通じて、「知る」「食べる」「買う」を連動させた体験を提供。

日常の選択を、環境や産業に配慮した行動へとつなげるきっかけを創出する。

ベンナーズ出展の背景



日本の水産業では、味や品質に問題がないにも関わらず、流通の偏りや調理イメージの不足などから市場で評価されず、廃棄される「未利用魚」が存在する。これは、フードロス、海洋資源の有効活用、そして漁業の持続可能性に関わる重要な課題だ。

ベンナーズは、この未利用魚の問題に対し、「おいしく食べる体験」を通じて生活者の行動変容を促す魚のサブスクリプションサービス「フィシュル！」を展開。未利用魚を日常の食卓に届けることで、消費者の選択が水産業や環境の未来につながる持続可能な循環を生み出すことを目指している。

「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」は、海洋資源や一次産業の課題を「体験」を通じて伝えることを目的としており、この趣旨が同社の取り組みと合致したため、今回の出展が実現したという。

未利用魚「クロダイ」を“食べる体験”

「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」では、未利用魚の一例として「クロダイ」を使用したフードメニューを期間限定で提供する。

クロダイは、かつて江戸前で高級魚として親しまれ、地域の食文化を支えてきた魚。しかし近年では、流通や消費の偏りにより市場で評価されにくく、未利用魚として扱われるケースも見られるという。

また、東京湾のノリ養殖現場では、クロダイが養殖施設内の海苔を食べる食害が観察されており、養殖への影響が課題として指摘されている。

「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」では、東京湾で獲れたクロダイを使用し、「食べる体験」を通じて、魚の価値や海を取り巻く課題について考えるきっかけを提供する。

イベント限定の特別メニュー



「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」限定の特別メニュー「クロダイの梅生姜漬け海鮮丼」は、東京湾で獲れた新鮮な江戸前クロダイを特製の梅生姜ダレに漬け込んで使用。日本屈指の梅干しの名産地である大分県日田市・大山町の森食品の梅干しを使用し、さっぱりとした味わいに仕上げられている。

また、日本茶アンバサダー協会監修の「はしっこ茶」を使用した特製のお茶出汁「茶がゆの茶(温)」も登場。食べる直前にかけることで、香ばしい香りとともにお茶漬けとして楽しめる。

さらに、製造過程で生まれる「昆布茶のはしっこ」を使用したトッピング「昆布茶」で、旨味成分を活かした、味の変化を楽しもう。

米は、瀬戸内海産の牡蠣殻を土壌改良材として活用し栽培された、環境配慮型の「里海米(JA岡山)」が使用されている。

「フィシュル！」のテイクアウト商品



会場では、テイクアウト商品も販売する。

森食品の梅干しを使用した、クロダイの風味豊かな梅生姜漬け「フィシュル！ クロダイの梅生姜漬け」700円(税込)、



福岡県八女市の中村園より仕入れた国産ハーブ、藻塩、イタリア産オリーブオイルを使用した「フィシュル！ ハーブオイルマリネ」700円(税込)を用意する。

ベンナーズについて

ベンナーズは、魚食文化を“食べて”守る水産加工スタートアップ。「フィシュル！」のほか、水産卸売事業、外食事業「丼と手巻き 玄海」、海鮮丼専門店「玄海丼 GENKAIDON」を展開している。

今後も同社は、未利用魚をはじめとする水産資源の課題に対し、生活者の行動変容につながる体験型の取り組みを軸に展開していく方針だ。食の選択が、産業や環境の未来につながる。その実感を日常の中で持てる社会の実現を同社は目指していく。

この機会に「ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜」に足を運び、未利用魚「クロダイ」を味わってみては。

■ツナグステーション 〜海とお茶とSDGs〜

日時：2月21日(土)・22日(日) 11:00〜18:00(予定)

会場：JAPAN RAIL CAFE TOKYO

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目 JR東京駅 八重洲中央口 改札外

※「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」カフェメニュー提供期間：2月21日(土)〜3月13日(金)

ベンナーズ公式HP：https://www.benners.co.jp

「フィシュル！」公式HP：https://fishlle.com

(Higuchi)